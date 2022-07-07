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Violência contra a mulher

Homem é preso após agredir avó e tia com chutes e mordidas em Vitória

Agressor e vítimas moravam na mesma casa, no bairro Ilha de Santa Maria. O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria racial e ameaça.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2022 às 10:20

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 10:20

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 27 anos foi preso após agredir a tia, de 39, e a avó, de 67, dentro da casa onde moravam juntos, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, na noite desta quarta-feira (6). De acordo com uma denúncia anônima recebida pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o homem estava alterado e partiu para cima das duas vítimas com empurrões, chutes e até mordidas.
Uma equipe da Polícia Civil foi até o local e encaminhou todos os envolvidos para o Plantão Especial da Mulher (PEM).
A todo momento durante o trajeto até a delegacia, o preso ameaçava as vítimas de morte, de acordo com o boletim de ocorrência.
O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria racial e ameaça. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
*Com informações de João Brito, do g1 ES

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