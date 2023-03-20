Homem é assassinado a facadas na frente de casa em Castelo

Um homem de 29 anos foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Alisson Bravim Carvalho dos Anjos foi assassinado na porta de casa.
Segundo a Polícia Militar, o irmão da vítima relatou que ele e Alisson estavam sentados e bebendo em frente à residência. Ele entrou para casa, informando que iria dormir e o homem ficou sentado sozinho.
Poucos minutos depois, o irmão contou que ouviu gritos e correu para a rua. Ele se deparou com Alisson caído no chão, com a roupa toda ensanguentada. Ele e um vizinho socorreram a vítima para o Hospital Municipal de Castelo, mas a vítima morreu ao dar entrada na unidade.
O irmão da vítima contou ainda à polícia que visualizou um homem correndo a alguns metros do local do crime. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob a investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Outras informações não foram divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.