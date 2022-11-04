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Crime

Homem é agredido e preso após pedir corrida e assaltar taxista em Viana

Suspeito pediu corrida no ponto de táxi de um shopping em Cariacica e, mostrando uma faca, anunciou assalto em bairro de Viana. Ele roubou R$ 70 e celular do taxista, mas acabou detido
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

04 nov 2022 às 12:53

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 12:53

4ª Delegacia Regional de Cariacica
4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (4) após assaltar um taxista em Viana. O crime foi anunciado com uma faca durante uma viagem solicitada pelo próprio suspeito. A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe até o bairro Bom Pastor, onde o suspeito havia sido detido e agredido por outras pessoas. Ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. 
De acordo com a PM, a vítima disse que aceitou uma corrida no ponto de táxi de um shopping em Cariacica e seguiu com o passageiro sentido Viana. Na altura do bairro Bom Pastor, o homem anunciou o assalto com uma faca e pegou o celular do taxista e R$ 70 em dinheiro.
Após o assalto, o homem desceu do táxi em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, em Viana, e correu pela rodovia federal até o bairro Soteco, no mesmo município, para tentar trocar o celular por droga, segundo informações da PM. Neste momento, outros taxistas já tinham sido avisados pelo taxista sobre o assalto e estavam procurando pelo suspeito.
Ao avistar o assaltante, os motoristas gritaram e outras pessoas que estavam no local o detiveram e o agrediram. O homem conseguiu fugir pela BR 262, mas foi imobilizado na pista lateral até a chegada dos policiais. No local, o celular já estava com a vítima. O homem informou aos militares que, durante a fuga, perdeu os R$ 70 roubados.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Wanessa Scardua.

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