Homem de 37 anos é morto com tiro na cabeça em Cariacica

Um homem de 37 anos foi morto com um tiro na cabeça na noite deste sábado (7), no bairro Aparecida, em Cariacica. A vítima foi identificada como Ernane Silva Sabino. Segundo o boletim de ocorrência, nenhum popular soube informar qual foi a possível autoria ou motivação para o crime.
A Polícia Militar foi acionada às 20h44, mas quando chegou ao local ele já estava morto próximo ao meio-fio, na Rua Presidente Costa e Silva. Ele foi atingido por apenas um disparo na parte frontal da cabeça.
O crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e que o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.