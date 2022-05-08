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Noite de sábado

Homem de 37 anos é morto com tiro na cabeça em Cariacica

Vítima foi executada com um disparo fatal. Polícia não identificou a autoria e motivação para o crime, ocorrido por volta das 20h30

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2022 às 10:00
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar esteve no local do homicídio, em Cariacica; caso será investigado pela DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 37 anos foi morto com um tiro na cabeça na noite deste sábado (7), no bairro Aparecida, em Cariacica. A vítima foi identificada como Ernane Silva Sabino. Segundo o boletim de ocorrência, nenhum popular soube informar qual foi a possível autoria ou motivação para o crime.
Polícia Militar foi acionada às 20h44, mas quando chegou ao local ele já estava morto próximo ao meio-fio, na Rua Presidente Costa e Silva. Ele foi atingido por apenas um disparo na parte frontal da cabeça.
O crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e que o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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