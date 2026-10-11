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Polícia Federal

Homem com destino a Vitória é preso com emagrecedores e anabolizantes no Galeão

Segundo a PF, produtos eram importados ilegalmente; passageiro saiu de Foz do Iguaçu e faria conexão no Rio de Janeiro antes de seguir para a capital capixaba

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2026 às 15:39

Um homem que tinha Vitória como destino foi preso em flagrante com medicamentos emagrecedores e anabolizantes na bagagem, no sábado (10), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal (PF), os produtos foram importados ilegalmente.


O passageiro desembarcava de um voo comercial de Foz do Iguaçu, no Paraná, e faria conexão no Galeão antes de seguir para a capital capixaba.


Durante uma fiscalização de rotina, policiais federais encontraram ampolas de medicamentos emagrecedores e anabolizantes na bagagem despachada pelo homem. De acordo com a PF, ele não apresentou autorização legal para transportar os produtos e foi preso.


O passageiro foi encaminhado à Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde foi indiciado por importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.


A PF não informou a quantidade nem os nomes dos produtos apreendidos. A identidade e a idade do homem também não foram divulgadas.

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