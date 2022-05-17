Homem apontado como armeiro do tráfico é preso com submetralhadoras no ES

Homem foi preso suspeito de ter oficina clandestina de fabricação de armas para o tráfico no ES Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de atuar como armeiro para traficantes. De acordo com a Polícia Civil, dentro da casa dele, no bairro Cobilândia, em Vila Velha , funcionava uma oficina clandestina, onde armas de fogo eram fabricadas.

A prisão foi no último dia 11 e divulgada nesta terça-feira (17) pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc). A delegada titular da Denarc, Larissa Lacerda, disse que o homem é torneiro mecânico e se utilizava da profissão para produzir as armas.

"Morava com a família e não levantava nenhuma suspeita que ele tinha essa oficina nos fundos da residência. No momento da prisão, estava trabalhando e as armas estavam escondidas. Ele estava mexendo em acessórios das armas", disse a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, as armas fabricas pelo homem eram fornecidas para traficantes da Grande Vitória e chamaram atenção dos policiais pela modernidade e alto poder de destruição.

"Estava fabricando armamentos com alto potencial lesivo, submetralhadoras calibre 9 milímetros e 380 para abastecer o tráfico do município de Vila Velha e outras regiões da grande Vitória. Impressionou a qualidade de armas e a especialidade dele em produzir armas realmente modernas e munindo os traficantes de mais poder de fogo", contou.

A delegada Larissa Lacerda disse ainda que além de fabricar as armas, o homem ainda fazia manutenção em armas de fabricação industrial como, revólveres e pistolas.

Na oficina clandestina, os policiais apreenderam quatro submetralhadoras artesanais, dois revólveres e uma carabina, além de munição e de acessórios para a montagem de armas de fogo.

Homem foi preso suspeito de ter oficina clandestina de fabricação de armas para o tráfico no ES Crédito: Polícia Civil/Divulgação

O homem teria dito aos policiais que fabrica armas há seis meses, e só no último mês, produziu cerca de 30 armas. A Polícia Civil estima que ele tenha produzido neste período ao menos 200 armas.

"Armeiro altamente especializado em confeccionar submetralhadoras, inclusive aquelas menores fabricadas na Rússia e Israel. A ideia é tirar esse armamento e impedir que traficantes fiquem atirando e matando pessoas inocentes", disse o delegado-geral da Polícia Civil, Darcy Arruda.

O homem foi autuado pelo crime de fabricação comercial de armas . Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva e ele segue preso.

"As investigações vão continuar. A gente pôde identificar que algumas peças ele comprou de alguma forma e a gente vai seguir identificando os envolvidos", disse a delegada Larissa Larcerda.