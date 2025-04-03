Homem agride companheira, xinga PMs, e é contido com arma de choque em Vila Velha

Um homem foi preso após agredir sua companheira em Aribiri, Vila Velha, na noite de quarta-feira (03). Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher de 39 anos acionou a polícia após ser agredida pelo marido, também de 39 anos. Ao chegarem à residência do casal, os policiais tentaram conter o suspeito, que estava alterado e se recusou a obedecer às ordens. Os policiais precisaram usar uma arma de choque (taser) para conseguir dominá-lo.
Após cair no chão, ele foi algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura. Ao ser levado ao hospital para a remoção dos dardos da arma de choque, ele continuou a ofender os militares com palavras de baixo calão, causando tumulto e assustando outras pessoas. Ainda exaltado, o homem foi contido novamente com a arma de choque para permitir o atendimento médico. Apesar das dificuldades, o homem recebeu atendimento e teve alta.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, ao chegar à delegacia, "o indivíduo voltou a ofender os militares com palavras de baixo calão. A mulher, vítima das agressões, recusou atendimento médico, mas apresentava arranhões na mão direita e relatou dores no braço e em outras partes do corpo. Já o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, conforme informado pela Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus).