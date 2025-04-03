Biomédico do ES faz harmonização peniana em si mesmo e viraliza; vídeo

(assista acima), publicado por ele no Instagram, contabilizava mais 53 mil visualizações, e o compartilhamento no X havia passado dos 27 milhões de espectadores, até a publicação desta matéria. O farmacêutico e biomédico Pedro Sousa, que trabalha e mora em Vitória , no Espírito Santo, há mais de 15 anos, chamou atenção nas redes sociais ao fazer um preenchimento peniano nele mesmo. O vídeo originalpublicado por ele no Instagram, contabilizava mais 53 mil visualizações, e o compartilhamento no X havia passado dos 27 milhões de espectadores, até a publicação desta matéria.

"Vamos realizar meu próprio preenchimento peniano? Sim, eu mesmo faço porque eu tenho problemas de confiança, gosto da minha técnica" Pedro Sousa - Farmacêutico e biomédico (frase dita no vídeo)

Ao g1ES, o Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) e o Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região (CRBM1) informaram que o profissional está devidamente habilitado para executar as funções de farmacêutico e biomédico. O procedimento também está regularizado e autorizado.

O Conselho de Biomedicina reforçou que as substâncias são autorizadas para serem utilizadas por profissionais biomédicos, devidamente habilitados na área de biomedicina estética, desde que sigam estritamente as recomendações e as normas da sociedade científica.

Natural do Ceará, Pedro Souza tem 39 anos e mora há 15 anos no Espírito Santo, onde fez mestrado e doutorado em Ciência pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O profissional tem uma clínica de saúde e estética em Vitória e contou ao g1ES que realiza procedimentos do tipo há cinco anos. Ele contou que atualmente realiza de 50 a 60 atendimentos por dia.

Percebi que não atraía muita gente falando de forma técnica, acabava afastando as pessoas. Então eu tentei normalizar um procedimento que o homem se sente desconfortável. Eu não esperava que ia ter esse alcance todo. Mas alcancei o que eu queria" Pedro Sousa - Farmacêutico e biomédico

Prática chamou atenção

No vídeo viral, ele comenta sobre o preenchimento peniano que vai aplicar com ácido hialurônico, botox e PDRN (substância proveniente do esperma de salmão), e depois comenta sobre os resultados.

"Quero compartilhar uma curiosidade sobre mim. Eu desenvolvi uma habilidade no doutorado que é de ser ambidestro, ou seja, eu consigo utilizar as duas mãos para realizar o procedimento, e por isso eu acho mais fácil. Eu estou conferindo como ficou o resultado, eu que achei fantástico. Fala para mim, vocês fariam ou não?", diz o biomédico no vídeo viral.

Pedro Souza viralizou ao fazer procedimento em si mesmo Crédito: Reprodução redes sociais

Segundo a Academia Nacional de Medicina e o Conselho Regional de Biomedicina, as duas substâncias são aprovadas no país. Mas o PDRN precisa ser testado para evitar risco de reação.

Apesar de ser questionável, realizar um procedimento estético em si mesmo é uma conduta aprovada pelo Conselho Regional de Biomedicina. No entanto, a presidente da Comissão de Biomedicina Estética do CRBM1, doutora Raquel Chaves, destacou que o ato precisa seguir a conduta ética dos profissionais da área.

"É uma conduta ética que precisa ser avaliada pontualmente e levando em consideração em qual situação e abordagem o profissional optou por fazer tal exposição. Entretanto, não há proibição descrita desde que todos os aspectos do código de ética sejam cumpridos", explicou.

O profissional de estética e saúde comentou que desde quando começou a atuar na área, percebeu um crescimento de público nos últimos dois anos, principalmente de homens que queriam realizar procedimentos.

Pedro Souza disse que já atendeu cantores, atores e jogadores de futebol, além de pessoas de outros países. Com a alta demanda, ele expandiu os atendimentos para São Paulo e Rio de Janeiro.

Procedimentos e cuidados

Segundo o biomédico, os principais procedimentos procurados por pacientes são aplicação de botox e preenchimento com ácido hialurônico. "Analisamos a fisionomia do paciente e não costumamos passar do absurdo nos preenchimentos", contou. "Buscamos um ganho de circunferência de um a três centímetros para melhorar a potência nas relações e não afetar a fisiologia do homem. Além do mais, se aumentar muito pode fazer compressão vascular", afirmou.

No procedimento realizado por ele mesmo no vídeo, a composição feita com o bioestimulador de colágeno PDRN é produzida em parceria com uma farmácia de manipulação.