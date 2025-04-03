Aparelhos de TV Box apreendidos no ES estão virando microcomputadores Crédito: Divulgação/Sejus

Uma parceria entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria da Justiça (Sejus) está transformando receptores de sinal de TV pirata, conhecidos como TV Box, em microcomputadores. A reconfiguração é feita por internos do sistema prisional do Espírito Santo, e pretende entregar, inicialmente, 18 mil aparelhos apreendidos.

De acordo com a secretaria, dois internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV5), no Complexo de Xuri, atuam no projeto, que teve início neste mês e é inédito no País. Os detentos foram capacitados por servidores da Receita Federal, que forneceu monitores, teclados, mouses e treinamento. Além da mão de obra prisional, a Sejus ficou responsável pela descaracterização sustentável dos receptores.

“O trabalho visa à remoção do software desses receptores que possibilita o acesso ilegal aos satélites, garantindo que os aparelhos não possam mais ser utilizados para captura de sinal. Em seguida, os dispositivos são reconfigurados para funcionar como microcomputadores, por meio da instalação de um sistema operacional e de softwares educacionais gratuitos”, explica Alcéia Maria Silva Ribeiro, analista responsável pela Receita Cidadã na Alfândega do Porto de Vitória.

De acordo com a delegada da Alfândega da RFB no Porto de Vitória, Adriana Junger Lacerda, 30 mil aparelhos de TV Box foram apreendidos por importação ilegal. Desses, 12 mil já foram convertidos por servidores da Receita Federal. “A parceria com a Sejus foi fundamental para dar continuidade ao processo, garantindo mais agilidade e permitindo que os servidores se dediquem às funções principais da alfândega. Estimamos que, em 10 meses, 18 mil aparelhos serão convertidos pelos internos do sistema prisional”.

Detentos do ES transformam receptor de TV Pirata em microcomputadores Crédito: Sejus

Parte dos materiais reconfigurados já foram doados para instituições, como as prefeituras de Apiacá, Muniz Freire, Bom Jesus do Norte, bem como para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames). “Com a parceria firmada, a destinação dos aparelhos poderá beneficiar outras instituições. Estamos à disposição para receber pedidos de outras entidades”, informa Adriana Junger Lacerda.