Grávida fica ferida após levar oito facadas em Cobilândia

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após levar oito facadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite deste sábado (02). Moradores da região contam que a vítima é usuária de drogas. O crime aconteceu em uma esquina onde há o constante uso de entorpecentes. Nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 19 horas quando o crime aconteceu na 1ª Avenida, próximo à rua conhecida como rua da feira.
A vítima foi perfurada com cinco golpes, sendo uma no antebraço, duas na coxa direita, duas na coxa esquerda e três na perna. Moradores da região contaram que a mulher é usuária de drogas e está grávida de cerca de três meses. Ela foi encaminhada a um hospital da região e o estado de saúde dela não foi informado. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia.