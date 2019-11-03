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Vila Velha

Grávida fica ferida após levar oito facadas em Cobilândia

Moradores da região contam que a vítima é usuária de drogas. O crime aconteceu em uma esquina onde há o constante uso de entorpecentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 14:16

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 14:16

Mulher leva oito facadas em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Elis Carvalho
Uma mulher de 25 anos ficou ferida após levar oito facadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite deste sábado (02). Moradores da região contam que a vítima é usuária de drogas. O crime aconteceu em uma esquina onde há o constante uso de entorpecentes. Nenhum suspeito foi localizado. 

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De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 19 horas quando o crime aconteceu na 1ª Avenida, próximo à rua conhecida como rua da feira. 
A vítima foi perfurada com cinco golpes, sendo uma no antebraço, duas na coxa direita, duas na coxa esquerda e três na perna. Moradores da região contaram que a mulher é usuária de drogas e está grávida de cerca de três meses. Ela foi encaminhada a um hospital da região e o estado de saúde dela não foi informado. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia. 

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