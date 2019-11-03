Grávida fica ferida após levar oito facadas em Cobilândia

Mulher leva oito facadas em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após levar oito facadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite deste sábado (02). Moradores da região contam que a vítima é usuária de drogas. O crime aconteceu em uma esquina onde há o constante uso de entorpecentes. Nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 19 horas quando o crime aconteceu na 1ª Avenida, próximo à rua conhecida como rua da feira.