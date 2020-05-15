Crimes

Grande Vitória tem noite violenta com 3 mortes, baleados e ataque a PMs

O plantão policial contabilizou três assassinatos por arma de fogo, sendo um deles de um casal, na Serra, no período entre às 19 horas desta quinta-feira (14) até as 7 horas desta sexta-feira (15)
Redação de A Gazeta

15 mai 2020 às 11:40

15 mai 2020 às 11:40

A Grande Vitória teve uma noite com crimes e pessoas baleadas entre quinta e esta sexta-feira (15) Crédito: Foto do leitor
Grande Vitória teve uma noite violenta. Das 19 horas da última quinta-feira (14) até as 7 horas da manhã desta sexta-feira (15), seis ocorrências foram registradas: três pessoas foram assassinadas, outras três baleadas e policiais foram recebidos a tiros quando passavam com uma viatura pelo bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Nenhum militar ficou ferido. 

CASAL ASSASSINADO

A ocorrência mais brutal foi a morte de um casal assassinado a tiros no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite desta quinta. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a dupla estava de moto quando foi alvejada por tiros de arma de fogo disparados por criminosos.

JOVEM MORTO

Também na Serra, mas no bairro Jardim Tropical, um homem de 22 anos foi morto a tiros entre a noite de quinta e a manhã de sexta. O crime ocorreu na Rua Dido Fontes.

BALEADO NA SERRA

O plantão policial ainda registrou uma tentativa de homicídio na localidade de Parque Residencial Nova Almeida, zona rural da Serra. Um homem de 26 anos foi baleado. O local não foi informado pela polícia.

VITÓRIA

A Capital também teve registros de violência em pelo menos três bairros. Já perto da meia-noite, um adolescente de 17 anos foi baleado na Avenida Expedicionários, no bairro Jardim Camburi.  No Morro dos Alagoanos, um homem foi alvejado por disparos. A vítima, segundo o registro feito pelo DHPP, tem 22 anos.

POLICIAIS RECEBIDOS A TIROS

Uma terceira ocorrência registrada em Vitória ocorreu no bairro Jesus de Nazareth. Por volta das 22h40 desta quinta, policiais foram recebidos a tiros quando passavam com uma viatura pela região. Os tiros atingiram a viatura da Polícia Militar, porém os policiais não se feriram.

