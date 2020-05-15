Motorista bate em poste e derruba semáforo na Lindenberg em Vila Velha

Quem passou pela Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobilândia, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (15) notou que um semáforo foi derrubado na pista, no sentido Vila Velha x Vitória. Apesar da Guarda Municipal e da Polícia Militar não terem recebido nenhum acionamento sobre o acidente, a apuração inicial aponta que durante a madrugada um motorista bateu em um poste e derrubou um semáforo.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, no início da madrugada desta sexta (15), câmeras de segurança da região flagraram o semáforo caído em um cruzamento da entrada do bairro Cobilândia. Agora, a Guarda tenta localizar as imagens que mostrem o momento exato em que o acidente aconteceu.
Pela manhã, agentes da Guarda foram ao local, onde apuraram que um motorista de um carro bateu em um poste que sustenta o semáforo, fazendo com que ele caísse na pista, no sentido Vila Velha x Vitória. Porém, o condutor do veículo não entrou em contato para avisar sobre a colisão e teria saído do local em seguida.
TRÂNSITO LENTO
Durante a manhã, equipes trabalhavam para a retirada do semáforo da pista e agentes da Guarda Municipal orientavam o trânsito, que ficou lento na região. Por volta das 9h30, o semáforo ainda não tinha sido retirado do local.