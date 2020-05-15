Acidente

Motorista bate em poste e derruba semáforo na Lindenberg em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, no início da madrugada desta sexta (15), câmeras de segurança da região flagraram o semáforo caído em um cruzamento da entrada do bairro Cobilândia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 09:57

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 09:57

Motorista bate em poste, derruba semáforo e foge, na Avenida Lindemberg
Motorista bate em poste, derruba semáforo e foge, na Avenida Lindenberg Crédito: Guarda Municipal
Quem passou pela Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobilândia, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (15) notou que um semáforo foi derrubado na pista, no sentido Vila Velha x Vitória. Apesar da Guarda Municipal e da Polícia Militar não terem recebido nenhum acionamento sobre o acidente, a apuração inicial aponta que durante a madrugada um motorista bateu em um poste e derrubou um semáforo. 
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, no início da madrugada desta sexta (15), câmeras de segurança da região flagraram o semáforo caído em um cruzamento da entrada do bairro Cobilândia. Agora, a Guarda tenta localizar as imagens que mostrem o momento exato em que o acidente aconteceu.
Pela manhã, agentes da Guarda foram ao local, onde apuraram que um motorista de um carro bateu em um poste que sustenta o semáforo, fazendo com que ele caísse na pista, no sentido Vila Velha x Vitória. Porém, o condutor do veículo não entrou em contato para avisar sobre a colisão e teria saído do local em seguida. 
Acidente em Vila Velha
Acidente em Vila Velha Crédito: Wanessa Scárdua

TRÂNSITO LENTO

Durante a manhã, equipes trabalhavam para a retirada do semáforo da pista e agentes da Guarda Municipal orientavam o trânsito, que ficou lento na região. Por volta das 9h30, o semáforo ainda não tinha sido retirado do local. 

Veja Também

Ao ser socorrido em acidente em Vitória, homem acaba preso pela PM

Professor de Educação Física morre em grave acidente no Norte do ES

Acidente entre dois carros deixa um morto e três feridos na Serra

