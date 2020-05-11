Professor de Educação Física morre em grave acidente no Norte do ES

Alexandre era entusiasta dos esportes e incentivava os alunos em Boa Esperança Crédito: Arquivo pessoal

Um trágico acidente ocorrido no começo da noite deste domingo (10) entre uma Toyota Hilux e um Golf resultou na morte do professor de Educação Física Alexandre Rocha Neto, que trabalhava no Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Boa Esperança , na Região Norte do Espírito Santo.

Alexandre era professor de Educação Física e era bastante querido em Boa Esperança Crédito: Arquivo pessoal

Segundo informações da Polícia Militar, o professor dirigia o Golf pela rodovia ES 130 em um trecho na zona rural da via que corta a cidade, próximo à Cooperativa Cooabriel, quando os veículos bateram. Alexandre, que trabalhava desde 2005 na rede estadual de ensino, ficou gravemente ferido e preso às ferragens do carro. Bombeiros de Nova Venécia foram acionados e realizaram o resgate.

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De ambulância, o professor de Educação Física foi levado ao Hospital Cristo Rei, que fica em Boa Esperança, mas por conta da gravidade, a direção do hospital confirmou que Alexandre foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus , onde teve o óbito confirmado na manhã desta segunda-feira (11).

Alexandre ficou preso às ferragens do próprio carro e chegou a ser socorrido pelos Bombeiros Crédito: Internauta

Além do professor, outras duas pessoas se envolveram no acidente e ocupavam a caminhonete Hilux, mas segundo informações da Polícia Militar e do Hospital de Boa Esperança, elas sofreram apenas ferimentos leves.

EMPENHADO E RECONHECIDO

Alexandre Rocha Neto ministrava aulas no Centro Estadual Integrado de Educação Rural (Ceier) de Boa Esperança, que por conta da pandemia do coronavírus, está com as atividades suspensas. Muito querido por alunos e conhecido na cidade, moradores relatam que o professor era um grande incentivador dos esportes pelos estudantes e constantemente viajava para competições escolares, especialmente às modalidades relacionadas ao atletismo.

A paixão pela profissão e o empenho em despertar o interesse esportivo pelos alunos era tanto que Alexandre chegou a montar uma "pista de atletismo" em um antigo matagal, para que os alunos desenvolvessem a atividade no ano de 2014. Ele contou com a ajuda dos próprios estudantes na época para montar a pista.

O reconhecimento pelo esforço na educação veio em 2016, quando teve a oportunidade de ser um dos capixabas a conduzirem a tocha olímpica das Olimpíadas do Rio-2016 pelo Espírito Santo.

SEDU LAMENTA A MORTE

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) lamentou a perda do professor e reconheceu os feitos dele para o ensino público na região.