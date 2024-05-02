Golpe do consórcio: polícia prende três em nova fase de operação no ES

Terceira fase da Operação Consórcio Fake resultou na prisão de três pessoas no ES Crédito: Polícia Civil

A terceira fase da Operação Consórcio Fake, realizada nesta quinta-feira (2), terminou com três suspeitos detidos e uma empresa interditada na Serra. Durante as buscas policiais, foi apreendida até uma máquina de choque, usada para agredir consumidores que iam ao local reclamar da empresa, identificada como Santa Clara Investimentos, cuja sede fica no Bairro de Fátima.

A ação, feita pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Procon Estadual e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, faz parte das investigações de uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras por meio do chamado “golpe do consórcio”, que prejudicou centenas de consumidores.

O titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, detalhou que os bens negociados para as vítimas, inclusive, sequer existiam. Os suspeitos presos vão responder por estelionato, associação criminosa e crime contra relação de consumo, por induzir as pessoas ao erro.

"Tiram essas imagens da internet, de outro anúncio, e colocam como foto de venda. Nesse anuncio, colocam especificamente que facilitam pessoas negativadas, para induzir o consumidor a achar que aquele bem existe. Coloca um preço mais baixo e a pessoa entra em contato com a empresa. Quando entram em contato, são induzidos até o local, sempre com a promessa de que vai ser um financiamento - eles nunca falam na palavra 'consórcio'. Eles enrolam o cliente e induzem ele a assinar o contrato", explicou.

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Além da máquina de choque, na ação desta quinta, foram apreendidos documentos e um notebook.

Máquina de choque utilizada para intimidar clientes após golpe Crédito: Polícia Civil

A reportagem tenta contato com a defesa da empresa. O espaço segue aberto para a parte.

Relato de uma vítima

Uma das vítimas que caiu no golpe foi a atendente de farmácia Brunelle Celestino, que alegou ter sido agredida por funcionários em entrevista à TV Gazeta. Ela foi até à empresa após perceber que havia tido um prejuízo de R$ 4 mil.

"Eu recebi uma ligação, [e percebi] que o meu numero estava no contrato de outro rapaz. Nesse dia, me apresentei na empresa deles. Fui lá, disse que queria meu dinheiro. Que queria que o problema fosse resolvido. Eles me ameaçaram tirar a força, me agrediram com um aparelho de choque na minha barriga e nas minhas costas. Em mim e na minha avó que também estava comigo", denunciou.

Outras fases

Com a primeira fase da operação, realizada em julho do ano passado, duas empresas de consórcio, em Vila Velha e Vitória, foram interditadas. Quatro pessoas também foram presas em flagrante por induzir o consumidor a erro, além de tentativa de estelionato e organização criminosa; e outras 41 pessoas foram autuadas em flagrante por propaganda enganosa e vão responder em liberdade. A segunda fase foi deflagrada no mês seguinte.

Na ocasião, o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, explicou que empresas faziam anúncios em sites de vendas e redes sociais, induzindo a vítima a acreditar que se tratava de um financiamento. Os suspeitos vendiam uma propaganda enganosa, para levar o consumidor até sua empresa e chegando lá, usando da boa-fé das vítimas, aplicavam o golpe.