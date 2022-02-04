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Três presos

Golpe do cartão clonado: quadrilha do ES pagava "laranjas" em esquema

Foram presos três suspeitos de integrarem organização criminosa que tem novo modus operandi: bandidos pagam até R$ 5 mil para "testas de ferro" receberem compras feitas com cartões clonados

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 17:01

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 fev 2022 às 17:01
Foram apreendidas duas televisões de 75 polegadas e uma de 60 polegadas avaliadas em R$ 20 mil.
Foram apreendidas duas televisões de 75 polegadas e uma de 60 polegadas avaliadas em R$ 20 mil. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil desarticulou um esquema criminoso no Espírito Santo que utilizava cartões clonados para comprar eletrodomésticos pela internet. Segundo a corporação, os criminosos realizavam as compra e remetiam a entrega para residências de pessoas que atuavam como “testas de ferro” e ganhavam até R$ 5 mil para receber o material. Três pessoas suspeitas de integrarem a quadrilha foram presas na quarta-feira (2) e foram apreendidas duas televisões de 75 polegadas e uma de 60 polegadas, avaliadas em R$ 20 mil.
Em entrevista nesta sexta-feira (4), o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, explicou que o modus operandi da quadrilha é novo.
Golpe do cartão clonado - quadrilha do ES pagava laranjas em esquema
“É uma situação nova, porque os criminosos utilizavam ‘laranjas’ para receber essas mercadorias. Ao final da investigação, essas pessoas podem responder por estelionato ou por crime de interceptação, além de associação ou organização criminosa, e também ameaças”, afirmou.
A operação que levou às prisões foi realizada pela DRCC junto a equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e das delegacias de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC), de Segurança Patrimonial (DSP) e Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa).

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