Foram apreendidas duas televisões de 75 polegadas e uma de 60 polegadas avaliadas em R$ 20 mil. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil desarticulou um esquema criminoso no Espírito Santo que utilizava cartões clonados para comprar eletrodomésticos pela internet. Segundo a corporação, os criminosos realizavam as compra e remetiam a entrega para residências de pessoas que atuavam como “testas de ferro” e ganhavam até R$ 5 mil para receber o material. Três pessoas suspeitas de integrarem a quadrilha foram presas na quarta-feira (2) e foram apreendidas duas televisões de 75 polegadas e uma de 60 polegadas, avaliadas em R$ 20 mil.

Em entrevista nesta sexta-feira (4), o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, explicou que o modus operandi da quadrilha é novo.

Your browser does not support the audio element. Golpe do cartão clonado - quadrilha do ES pagava laranjas em esquema

“É uma situação nova, porque os criminosos utilizavam ‘laranjas’ para receber essas mercadorias. Ao final da investigação, essas pessoas podem responder por estelionato ou por crime de interceptação, além de associação ou organização criminosa, e também ameaças”, afirmou.