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Fatalidade

Funcionário terceirizado morre dentro da ArcelorMittal na Serra

A vítima trabalhava para a Serviços de Lubrificação e Eletromecânica (Servilub), e atuava na limpeza de um silo dentro da área industrial da siderúrgica

Publicado em 20 de Março de 2024 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2024 às 15:41
Vista aérea da planta de Tubarão, entre Serra e Vitória, da ArcelorMittal
Vista aérea da planta de Tubarão, entre Serra e Vitória, da ArcelorMittal Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação
Um funcionário terceirizado da ArcelorMittal Tubarão morreu enquanto realizava a atividade de limpeza de silo dentro da área industrial da empresa, localizada na Serra. O caso aconteceu nesta quarta-feira (20), por volta 10h20, mas não foi divulgado como aconteceu a ocorrência.
A Serviços de Lubrificação e Eletromecânica (Servilub), empresa para quem Maurício Soares da Silva, de 30 anos, prestava serviço, informou que ele recebeu atendimento imediato. "As causas do acidente estão sob investigação. Estamos trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para apuração dos fatos. A empresa solidariza-se com familiares e amigos, além de prestar o apoio necessário neste momento", reforçou.
O Sindimetal-ES (Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo) publicou que Maurício atuava na função de alpinista industrial e morreu após sofrer uma queda de local elevado. "Seguiremos acompanhando o desdobramento das apurações a respeito do acidente para todas medidas legais cabíveis possíveis, caso necessário", afirmou.
Por nota, a ArcelorMittal lamentou o ocorrido e esclareceu que a atividade realizada pelo colaborador em questão é prestada por uma empresa especializada e certificada, a Servilub, contratada para fornecer esse tipo de serviço. "Assim que tomou conhecimento do acidente, a siderúrgica procedeu imediatamente com os primeiros socorros e fez contato com as autoridades competentes e o sindicato. Por fim, reforça que está comprometida em cooperar plenamente com as investigações em curso, além de prestar o apoio necessário à Servilub na identificação das causas", informou a empresa.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).

Dois funcionários machucados em janeiro

No dia 11 de janeiro, dois funcionários da siderúrgica ficaram feridos quando um duto de estrutura metálica caiu. Ambos chegaram a ficar internados devido aos ferimentos; um torceu o pé e o outro teve impacto psicológico, mas receberam alta um dia depois. 

Atualização

21/03/2024 - 12:33
A reportagem foi atualizada com o nome e função do trabalhador que morreu.

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