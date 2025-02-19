Funcionário é preso suspeito de desviar R$ 110 mil de loja no ES para jogar no "tigrinho"

Um homem de 19 anos foi preso na terça-feira (18), suspeito de desviar R$ 110 mil da empresa onde trabalhava em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo os investigadores, o jovem confessou ter utilizado o dinheiro em apostas online, no famoso "jogo do tigrinho". O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Civil, o funcionário foi detido no momento em que realizava um novo desvio de dinheiro.
"Durante o monitoramento, os policiais constataram que o suspeito continuava desviando dinheiro e realizaram a abordagem no momento em que ele praticava o crime novamente. Surpreendido pela equipe, ele confessou que utilizava os valores para realizar apostas em um jogo online conhecido como 'tigrinho'"
A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. Em seguida, ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanecerá à disposição da Justiça.