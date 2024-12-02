Foragido vai à delegacia registrar perda de documentos e acaba preso no ES

Davi Lopes dos Santos, 31 anos, foi preso ao ir a Delegacia Regional de Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Fabrício Christi

Um homem foi preso na tarde de domingo (1º) no bairro Rio Branco, em Cariacica , na Grande Vitória, após ir registrar a perda de documentos na Delegacia Regional do município. Identificado como Davi Lopes dos Santos, 31 anos, ele era foragido da Justiça condenado a sete anos de prisão. A polícia identificou o mandado de prisão quando entraram no sistema para cadastrar o sumiço dos documentos.

Segundo a Polícia Civil, Davi Lopes era procurado pelo crime de tráfico de drogas, com pedido expedido pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, na Região Metropolitana do Espírito Santo.

O documento do Conselho Nacional de Justiça que o g1 ES teve acesso aponta que ele é condenado a sete anos e estava em regime semiaberto. Porém, ele não se apresentou aos comparecimentos bimestrais obrigatórios.

Na síntese da decisão, o CNJ cita ainda que Davi “abandonou o cumprimento de pena, o que constitui falta grave”.