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Reviravolta

Foragido vai à delegacia registrar perda de documentos e acaba preso no ES

Davi Lopes dos Santos, 31 anos, não compareceu às visitas bimestrais obrigatórias, segundo documento do Conselho Nacional de Justiça

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2024 às 15:49
Davi Lopes dos Santos, 31 anos, foi preso ao ir a Delegacia Regional de Cariacica, no Espírito Santo
Davi Lopes dos Santos, 31 anos, foi preso ao ir a Delegacia Regional de Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Fabrício Christi
Um homem foi preso na tarde de domingo (1º) no bairro Rio Branco, em Cariacica, na Grande Vitória, após ir registrar a perda de documentos na Delegacia Regional do município. Identificado como Davi Lopes dos Santos, 31 anos, ele era foragido da Justiça condenado a sete anos de prisão. A polícia identificou o mandado de prisão quando entraram no sistema para cadastrar o sumiço dos documentos.
Segundo a Polícia Civil, Davi Lopes era procurado pelo crime de tráfico de drogas, com pedido expedido pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, na Região Metropolitana do Espírito Santo.
O documento do Conselho Nacional de Justiça que o g1 ES teve acesso aponta que ele é condenado a sete anos e estava em regime semiaberto. Porém, ele não se apresentou aos comparecimentos bimestrais obrigatórios.
Na síntese da decisão, o CNJ cita ainda que Davi “abandonou o cumprimento de pena, o que constitui falta grave”.
A reportagem tenta localizar a defesa de Davi Lopes dos Santos. O espaço segue aberto para um posicionamento. 

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