Foragido vai à delegacia registrar perda de documentos e acaba preso no ES

Um homem foi preso na tarde de domingo (1º) no bairro Rio Branco, em Cariacica, na Grande Vitória, após ir registrar a perda de documentos na Delegacia Regional do município. Identificado como Davi Lopes dos Santos, 31 anos, ele era foragido da Justiça condenado a sete anos de prisão. A polícia identificou o mandado de prisão quando entraram no sistema para cadastrar o sumiço dos documentos.
Segundo a Polícia Civil, Davi Lopes era procurado pelo crime de tráfico de drogas, com pedido expedido pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, na Região Metropolitana do Espírito Santo.
O documento do Conselho Nacional de Justiça que o g1 ES teve acesso aponta que ele é condenado a sete anos e estava em regime semiaberto. Porém, ele não se apresentou aos comparecimentos bimestrais obrigatórios.
Na síntese da decisão, o CNJ cita ainda que Davi “abandonou o cumprimento de pena, o que constitui falta grave”.
A reportagem tenta localizar a defesa de Davi Lopes dos Santos. O espaço segue aberto para um posicionamento.