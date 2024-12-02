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Pânico

Bandidos sequestram motorista de app para usar carro em ataque em Vila Velha

Criminosos renderam o motorista, o obrigaram a se abaixar no banco de trás e disseram que o carro seria usado para matar uma pessoa

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 12:09

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 dez 2024 às 12:09
Um motorista de aplicativo viveu uma madrugada de pânico nesta segunda-feira (2). Por volta das 2h, ele foi rendido no bairro São Torquato, em Vila Velha, por três homens, que tentaram colocá-lo do porta-malas do carro. Devido ao kit gás, não conseguiram e, então, o obrigaram a se abaixar na parte de trás do carro e disseram para o condutor que iam usar o carro em um ataque, para matar uma pessoa.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Civil, que o motorista estava trabalhando quando os suspeitos, que estavam em outro carro, o emparelharam com o veículo da vítima e fizeram com que ele parasse. Dois dos três criminosos estavam armados e tentaram colocar o motorista de aplicativo dentro do porta-malas do próprio carro. Devido ao kit gás, que estava ocupando grande parte do espaço no bagageiro, não conseguiram.
O motorista foi obrigado a se abaixar no banco traseiro e informado, pelos bandidos, que o carro dele seria usado para matar uma pessoa. Consta no boletim, que a vítima relatou ter ficado desesperada, enquanto os criminosos deram tiros para o alto. Após 20 minutos, o veículo deu defeito na rua César Alcure, já no bairro Alvorada, também em Vila Velha, e foi abandonado, momento em que a vítima também aproveitou para fugir. 
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", disse, em nota.
Como os criminosos mencionaram que o carro seria utilizado em um homicídio, a reportagem também questionou a Polícia Civil se houve acionamento para remoção de cadáver, vítima de arma de fogo, na região entre o local onde o sequestro aconteceu e onde o veículo foi abandonado que poderia ter relação com o caso. A corporação disse que não localizou acionamento para um possível homicídio.

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