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Aterrorizava moradores

Foragido que furtava câmeras para ajudar bandidos é preso em Rio Bananal

Wender Silva Oliveira, conhecido como Jamaica, de 24 anos, foi preso durante uma operação; contra ele havia mandado de prisão por associação ao tráfico de drogas e furto

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 18:06

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 nov 2024 às 18:06
Wender Silva Oliveira, de 4 anos, conhecido pelo apelido de “Jamaica”.
Wender Silva Oliveira, de 4 anos, conhecido pelo apelido de “Jamaica”. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (29), um homem de 24 anos que estava foragido, com mandado de prisão por associação ao tráfico de entorpecentes e furto. Wender Silva Oliveira, conhecido como Jamaica, foi preso durante uma operação em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A corporação afirma que investigações apontaram que ele furtava câmeras para ajudar amigos criminosos e dificultar o trabalho de identificação dos agentes de segurança.
Segundo a Polícia Civil, Wender é natural de Eunápolis, na Bahia. Conforme as investigações, ele aterrorizava moradores do bairro Santo Antônio. Para evitar a ação da Polícia Civil na identificação de traficantes e outros criminosos, o homem furtou várias câmeras de videomonitoramento do local, e um dos furtos aconteceu enquanto policiais cumpriam mandados de busca na região, no início do mês. Após os furtos das câmeras, ele ainda publicou vídeo em redes sociais dizendo: "Missão dada, missão cumprida”
O suspeito foi encontrado dormindo, na casa onde morava no bairro. O local foi cercado e não houve possibilidade de fuga. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado e confessou os crimes.

Outro preso na operação

Durante a operação em Rio Bananal, os policiais civis também prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Daniel Machado Pereira, de 52 anos, é acusado de tentar matar uma pessoa a facadas em 2016.
Daniel Machado Pereira, de 52 anos, é acusado de tentar matar uma pessoa a facadas em 2016. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Após as prisões, os dois suspeitos foram encaminhados para o sistema penitenciário, onde seguem à disposição da Justiça de Rio Bananal.

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