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Norte do ES

Foragido há mais de um ano é preso com pistola e munições em São Mateus

Segundo a Polícia Civil, homem de 23 anos é suspeito de envolvimento em três homicídios na região e não retornou ao presídio após trabalho externo

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 16:11

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

10 set 2026 às 16:11
Foragido da Justiça é preso com pistola e drogas em São Mateus
Rafael Felicíssimo Medeiros foi localizado em uma residência, no distrito de Nova Aimorés, com pistola e drogas Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 23 anos, foragido da Justiça desde maio de 2025, foi preso na quarta-feira (9), na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Rafael Felicíssimo Medeiros foi localizado em uma residência no distrito de Nova Aimorés, onde os policiais apreenderam uma pistola, munições e materiais relacionados ao tráfico de drogas.


Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu após policiais receberem a informação de que o suspeito estava escondido na região. No imóvel, a equipe encontrou uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, dois carregadores e 55 munições do mesmo calibre. Também foram apreendidas quatro buchas de maconha, duas balanças de precisão, anotações, três celulares, R$ 227 em dinheiro, um coldre, uma motocicleta e dois capacetes. 


Rafael havia sido preso em junho de 2024 por tráfico de drogas e associação para o tráfico, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)Em maio de 2025, ele não retornou à unidade prisional após sair para realizar um trabalho externo e, desde então, era considerado foragido.


De acordo com a Polícia Civil, Rafael também possui registros por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio e confrontos com agentes de segurança pública. Além disso, a corporação diz que ele é suspeito de ter envolvimento em três homicídios ocorridos em São Mateus e Jaguaré.


Rafael foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Contra ele também foi cumprido o mandado de prisão que estava em aberto. Em seguida, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.


A reportagem tenta localizar a defesa de Rafael Felicíssimo Medeiros para comentar o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

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