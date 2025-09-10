Reconhecimento facial

Foragido de SP é preso após ser flagrado por câmera de terminal do Transcol no ES

Ivandilson da Silva Souza, de 37 anos, condenado por homicídio qualificado em 2011, foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial e preso na Serra

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:52

Ivandilson da Silva Souza, 37 anos, foi identificado por uma câmera em um dos Terminais do Sistema Transcol Crédito: Divulgação | Sesp

Um homem de 37 anos, foragido por homicídio qualificado cometido em 2011, em São Paulo, foi preso nas proximidades da casa onde morava no Bairro das Laranjeiras, na Serra, após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial do governo do Espírito Santo. Ivandilson da Silva Souza foi flagrado por câmeras instaladas em um dos terminais do Sistema Transcol e detido por uma equipe da Polícia Militar.

O mandado de prisão preventiva contra ele foi expedido em fevereiro deste ano pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Desde então, o acusado era considerado foragido. Ao ser reconhecido pelas câmeras, o sistema emitiu um alerta para os operadores do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), que acionaram os militares para a realização da abordagem.

Sistema de Reconhecimento Facial validou a identificação de Ivandilson da Silva Souza Crédito: Divulgação | Sesp

Após a confirmação da identidade e da validade do mandado, Ivandilson foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional capixaba, onde permanece à disposição da Justiça. A transferência para São Paulo depende de uma decisão judicial.

Com essa prisão, já são 377 foragidos localizados por meio do reconhecimento facial no Espírito Santo. A tecnologia é usada de forma integrada com os bancos de dados da segurança pública e tem como foco a identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta