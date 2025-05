Na Vila Rubim

Foragido após 'saidinha' de presídio em Vila Velha é recapturado em Vitória

Silas Lázaro, condenado por tráfico de drogas, foi localizado após denúncia anônima; ele estava foragido desde a saída temporária de maio

A Polícia Penal do Espírito Santo recapturou, na manhã desta segunda-feira (26), em Vitória , Silas Lázaro Passos Dantas, de 34 anos, foragido desde o dia 14 de maio, após não retornar de uma saída temporária concedida pela Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV). A ação foi conduzida com base em uma denúncia anônima feita ao Ciodes (190). >

Silas foi localizado em uma residência na Rua São Simão, no bairro Vila Rubim. Segundo o boletim de ocorrência, o foragido não resistiu à abordagem e foi recapturado sem incidentes. A entrada no imóvel foi autorizada por um morador e a operação transcorreu de forma tranquila, de acordo com a Polícia Penal.>