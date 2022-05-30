Foragido após "saidinha" dá trabalho para a polícia e é preso em Cachoeiro

Um jovem de 20 anos foi preso na tarde deste domingo (29), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Ele estava foragido da Justiça após receber o benefício da "saidinha" de Dias das Mães e não retornou no prazo estipulado para se apresentar no presídio.

O homem de 20 anos se evadiu do sistema prisional no último dia 11 de maio Crédito: Divulgação \ DEIC

Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua. A prisão foi realizada por Investigadores da Delegacia Especializada de Investigações (Deic) do município. Segundo a Polícia Civil , havia um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o jovem por ele ter se evadido do sistema prisional no último dia 11 de maio. O detento — que não teve o nome divulgado — responde por furtos nas cidades de Alegre

A Polícia Civil informou que a equipe da corporação teve muito trabalho para prender o foragido, já que, ao avistar a viatura, o jovem saiu em fuga pelas ruas do bairro, pulando muros, entrando em quintais de residências e, após muitas buscas, policiais conseguiram encontrá-lo escondido embaixo de um carro.

No momento da prisão, o foragido reclamou, dizendo: "Eu não aguento mais. Agora vou voltar para aquele lugar (presídio)". Segundo a polícia, ele foi consolado por uma investigadora, que disse para ele aceitar seu destino.