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Responde por furtos

Foragido após "saidinha" dá trabalho para a polícia e é preso em Cachoeiro

Após avistar viatura, jovem pulou muros, entrou em quintais de casas e, depois de muitas buscas, policiais conseguiram encontrá-lo escondido embaixo de um carro

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 20:11

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 mai 2022 às 20:11
Um jovem de 20 anos foi preso na tarde deste domingo (29), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava foragido da Justiça após receber o benefício da "saidinha" de Dias das Mães e não retornou no prazo estipulado para se apresentar no presídio.
Foragido da Justiça é preso pela polícia em Cachoeiro de Itapemirim
O homem de 20 anos se evadiu do sistema prisional no último dia 11 de maio Crédito: Divulgação \ DEIC
A prisão foi realizada por Investigadores da Delegacia Especializada de Investigações (Deic) do município. Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o jovem por ele ter se evadido do sistema prisional no último dia 11 de maio. O detento — que não teve o nome divulgado — responde por furtos nas cidades de AlegreCachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.
A Polícia Civil informou que a equipe da corporação teve muito trabalho para prender o foragido, já que, ao avistar a viatura, o jovem saiu em fuga pelas ruas do bairro, pulando muros, entrando em quintais de residências e, após muitas buscas, policiais conseguiram encontrá-lo escondido embaixo de um carro.
No momento da prisão, o foragido reclamou, dizendo: "Eu não aguento mais. Agora vou voltar para aquele lugar (presídio)". Segundo a polícia, ele foi consolado por uma investigadora, que disse para ele aceitar seu destino.
De acordo com a corporação, o detento foi transferido para o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim e será recambiado para Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.

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