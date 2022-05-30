Foragido após "saidinha" dá trabalho para a polícia e é preso em Cachoeiro

Um jovem de 20 anos foi preso na tarde deste domingo (29), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava foragido da Justiça após receber o benefício da "saidinha" de Dias das Mães e não retornou no prazo estipulado para se apresentar no presídio.
A prisão foi realizada por Investigadores da Delegacia Especializada de Investigações (Deic) do município. Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o jovem por ele ter se evadido do sistema prisional no último dia 11 de maio. O detento — que não teve o nome divulgado — responde por furtos nas cidades de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.
A Polícia Civil informou que a equipe da corporação teve muito trabalho para prender o foragido, já que, ao avistar a viatura, o jovem saiu em fuga pelas ruas do bairro, pulando muros, entrando em quintais de residências e, após muitas buscas, policiais conseguiram encontrá-lo escondido embaixo de um carro.
No momento da prisão, o foragido reclamou, dizendo: "Eu não aguento mais. Agora vou voltar para aquele lugar (presídio)". Segundo a polícia, ele foi consolado por uma investigadora, que disse para ele aceitar seu destino.
De acordo com a corporação, o detento foi transferido para o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim e será recambiado para Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.