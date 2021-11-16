Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) , o deputado Vandinho Leite informou que o edifício se chama Ilha de Vera Cruz, que tem 67 apartamentos e está localizado no bairro Vera Cruz. A empresa responsável já teria recebido diversos acionamentos dos proprietários.

"A empreiteira vai ter que prestar os esclarecimentos necessários porque já vinha tendo muitas reclamações: incêndio em tomada, quedas de energia, curto-circuito..." Vandinho Leite - Deputado estadual e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ales

Prédio Ilha de Vera Cruz, em Cariacica, tem 12 andares e 67 apartamentos Crédito: Divulgação | Kemp Engenharia

Your browser does not support the audio element. Fios irregulares também foram usados em prédio de 12 andares em Cariacica

Ainda segundo o deputado, um dos moradores viu as reportagens a respeito das investigações no âmbito da Operação Elétron e procurou a comissão. "Os fios irregulares, que eram da Luzzano, foram analisados e ficaram comprovados o risco de incêndio e o aumento do consumo", revelou Vandinho.

Diante da irregularidade, ele garantiu que a Kemp Engenharia, responsável pelo empreendimento, será notificada nos próximos dias para fazer a troca da fiação elétrica do edifício. "É o que está previsto no Código do Consumidor. Se não tivemos sucesso, vamos acionar a Justiça", afirmou.

NOVO CASO EM LARANJA DA TERRA

Além do edifício em Cariacica, o outro caso confirmado durante a quarta fase da Operação Elétron — deflagrada na última semana e cujos resultados foram divulgados nesta terça-feira (16) — ocorreu em residências que estavam sendo construídas em Laranja da Terra, no Noroeste do Espírito Santo.

"Um empreendedor que constrói casas e outros empreendimentos comprou 157 mil metros de cabos da Luzzano. Quando ele viu o caso na imprensa, ele paralisou as obras e enviou o produto para ser analisado. Infelizmente, todo o material está comprometido", comentou o deputado Vandinho Leite.

"NÃO TEMOS COMO MENSURAR VÍTIMAS"

À frente da Delegacia Especializada de Direito do Consumidor (Decon), o delegado Eduardo Passamani afirmou que "não tem como mensurar a quantidade de vítimas" em decorrência da produção e venda dos fios irregulares. Investigações apontam que há lotes de fiações irregulares desde 2016.

O QUE DIZEM AS EMPRESAS

Em setembro deste ano, a Luzzano afirmou à TV Gazeta que as acusações são graves, que precisam de comprovação e que não condizem com os padrões de qualidade da empresa. A fábrica também informou que está tomando as providências para comprovar a eficácia do produto. Nesta terça-feira (12), a empresa foi novamente acionada, mas não atendeu às ligações.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Kemp Engenharia devido à situação irregular encontrada no prédio Ilha de Vera Cruz, em Cariacica. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

OPERAÇÃO ELETRON

Primeira fase

A Operação Eletron é consequência de uma investigação feita diante de uma "avalanche" de denúncias de superaquecimento de fios e aumento injustificado do consumo de energia elétrica. A primeira fase foi deflagrada no dia 10 de agosto deste ano, em duas cidades da Grande Vitória.

Na ocasião, um empresário de Vitória foi preso . Ele é o dono de uma fábrica de fios e condutores elétricos que apresentavam irregularidades capazes de causar curto-circuitos e incêndios. Em 2019, o suspeito já havia sido preso por produção irregular, mas pagou a fiança de R$ 100 mil e acabou solto.

Segunda fase

Nove dias depois, cerca de 40 mil metros de fios elétricos irregulares foram apreendidos em lojas de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, durante a segunda fase da Operação Eletron. A princípio, não havia indícios de que tais estabelecimentos estariam cientes do problema.

Terceira fase

Deflagrada no dia 26 de outubro, a etapa cumpriu mandados de busca e apreensão no escritório da fábrica investigada e na residência do proprietário. Documentos e um celular foram apreendidos. Nesta fase, a Justiça também autorizou o bloqueio dos bens do dono, avaliados em R$ 10 milhões.