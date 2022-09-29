Família vai dormir em restaurante para evitar furto e flagra ladrão em Vitória

Restaurante é arrombado e donos detém suspeito no Centro de Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Um jovem de 22 anos foi preso após arrombar um restaurante no início da madrugada desta terça-feira (28), no Centro de Vitória. Jhonatan Ribeiro dos Santos usou pedaço de madeira para invadir o espaço com ajuda de uma mulher, que conseguiu fugir. Eles furtaram R$ 395 do caixa e o dinheiro não foi localizado com suspeito. Um casal que é dono do estabelecimento contou que vinha dormindo no imóvel com o filho e o neto justamente para evitar arrombamentos e furtos e a família estava chegando ao local quando os criminosos estavam fugindo.

O jovem foi segurado pela família e um policial que estava passando pelas proximidades viu o que estava acontecendo e ajudou a deter o suspeito. A mulher que estava com Jhonatan conseguiu fugir.

O crime foi descoberto por volta de 0h30, quando a família chegava pára dormir no restaurante. A proprietária do estabelecimento contou que ela, o marido e o neto viram o homem se arrastando para sair do local. O suspeito estava acompanhado de uma mulher, que o esperava do lado de fora.

A dona do restaurante, que não quis se identificar, contou que desde a última sexta-feira (23) ela e o marido perceberam que a porta do estabelecimento estava com sinais de tentativa de arrombamento. Por isso, desde aquele dia, o casal, com o filho e o neto, vinha dormindo no local com medo de arrombamentos e furtos.

“O intuito era de proteger o restaurante, porque a gente imagina que se começarem a mexer e acendermos a luz, fazendo barulho, espantaria alguém que quisesse arrombar”, contou a comerciante.

A dona do restaurante disse ainda que o estabelecimento fecha por volta das 16h e que eles costumam voltar às 21h para dormir no local, mas devido à chuva que atingiu a Grande Vitória durante a noite, a família atrasou e só chegou ao local por volta de 0h30, quando se depararam com os criminosos saindo do restaurante. “Nós começamos a reagir, né? Tentamos segurá-lo para chamar a polícia, só que ele estava com uma faca”, disse.

Segundo a vítima, o suspeito partiu para cima da família com a faca, mas um policial militar que estava passando pelas proximidades viu o que estava acontecendo e ajudou a deter o jovem, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

A proprietária informou que decidiu bloquear as portas do estabelecimento com barras de ferro. “Vamos colocar total segurança. Câmeras a gente já tinha comprado, vamos instalar as câmeras. Nessa pandemia, quando você pensa que tá começando a melhorar, o dinheirinho que você tá começando a achar que está ganhando, tem que gastar tudo em segurança. E não é barato.”

Polícia Civil informou que o criminoso foi autuado em flagrante por furto qualificado. O suspeito, Jhonatan Ribeiro dos Santos, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.