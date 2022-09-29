Jovem é detido com drogas após perseguição de Vila Velha a Vitória

Um jovem de 23 anos foi detido por equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Guarda de Vila Velha após perseguição que começou na Avenida Carlos Lindenberg, no município, e terminou no bairro Tabuazeiro, em Vitória , na noite desta quarta-feira (28). O suspeito desobedeceu a uma ordem de abordagem e, na fuga, chegou a invadir a contramão da Segunda Ponte e jogou a moto contra os agentes, segundo a corporação.

A tentativa de abordagem aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, próximo ao viaduto com a Rodovia Darly Santos. Segundo a Guarda Municipal, os agentes deram ordem de parada após identificar o jovem em atitude suspeita, mas o rapaz teria ignorado e fugido em alta velocidade.

O jovem seguiu pela Segunda Ponte no sentido Vitória e fez uma manobra arriscada, retornando na contramão. Nesse momento, segundo a Guarda, chegou a jogar a moto contra os agentes e seguiu até o bairro Cobi, sentido Capital.

Durante a perseguição, a corporação informou que foram dadas outras novas ordens de parada, que foram ignoradas. O jovem ainda teria cometido diversas infrações de trânsito e colocado pedestres e outros veículos em risco, afirmou a Guarda de Vila Velha.

Já no bairro Tabuazeiro, em Vitória, o suspeito atingiu o canteiro central de uma rua e caiu. Ele tentou fugir a pé, e dispensou uma quantidade de haxixe. As drogas foram apreendidas e o suspeito, detido.