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Criminoso preso

Empresário reage a tentativa de assalto no calçadão da Praia da Costa

Homem estava sentado em banco no calçadão quando criminoso tentou roubar cordão de ouro; um Guarda Municipal presenciou a ação e conseguiu prender o assaltante

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2022 às 10:12
Capixabas aproveitaram o dia de sol na Praia da Costa, mas tempo começou a fechar no início da tarde
Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Daniel Marçal
Um empresário que estava sentado em um banco do calçadão da Praia da Costa, em Vila Velha, foi alvo de uma tentativa de roubo na tarde desta quinta-feira (29). Um criminoso passava pelo local em uma bicicleta, avançou no empresário e arrancou o cordão de ouro que o empresário usava.
De acordo com informações obtidas por Dani Carla, repórter da TV Gazeta, um agente da Guarda Municipal de Vila Velha estava parado em um semáforo da Avenida Antonio Gil Veloso, e presenciou a tentativa de roubo.
O empresário, no momento do assalto, reagiu, lutando com o criminoso para impedir que ele levasse o cordão.
Foi quando o agente da Guarda desceu do veículo e deu voz de prisão para o criminoso, para que ele se rendesse. Mas ele reagiu, apontando sua arma para o guarda municipal.
O guarda acabou fazendo um disparo que não atingiu o criminoso, mas conseguiu que ele se rendesse. Após contido, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por roubo e levado para o sistema prisional.
O empresário recuperou o cordão de ouro e informou, segundo consta no boletim de ocorrência policial, que o cordão vale R$ 10 mil e que tem valor sentimental por ter sido um presente de sua mãe, por isso se desesperou e reagiu ao assalto.

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