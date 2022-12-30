Empresário reage a tentativa de assalto no calçadão da Praia da Costa

Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Daniel Marçal

Um empresário que estava sentado em um banco do calçadão da Praia da Costa, em Vila Velha, foi alvo de uma tentativa de roubo na tarde desta quinta-feira (29). Um criminoso passava pelo local em uma bicicleta, avançou no empresário e arrancou o cordão de ouro que o empresário usava.

De acordo com informações obtidas por Dani Carla, repórter da TV Gazeta, um agente da Guarda Municipal de Vila Velha estava parado em um semáforo da Avenida Antonio Gil Veloso, e presenciou a tentativa de roubo.

O empresário, no momento do assalto, reagiu, lutando com o criminoso para impedir que ele levasse o cordão.

Foi quando o agente da Guarda desceu do veículo e deu voz de prisão para o criminoso, para que ele se rendesse. Mas ele reagiu, apontando sua arma para o guarda municipal.

O guarda acabou fazendo um disparo que não atingiu o criminoso, mas conseguiu que ele se rendesse. Após contido, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por roubo e levado para o sistema prisional.