Empresa é alvo de operação contra venda irregular de papel higiênico no ES

A Gazeta, a empresa suspeita é a Virgempel, localizada em Cariacica, e não há informações sobre autuação ou prisão de pessoas ligadas a ela. Uma empresa de fabricação de papel higiênico e de papel toalha é alvo da Polícia Civil do Espírito Santo em uma investigação que apura a venda irregular do produto, que seria comercializado em uma quantidade menor do que a informada na embalagem de papel higiênico. A operação que começou pela manhã ainda estava em andamento no início da noite desta segunda-feira (25). Segundo apurado por, a empresa suspeita é a Virgempel, localizada em Cariacica, e não há informações sobre autuação ou prisão de pessoas ligadas a ela.

A denúncia sobre a suposta venda irregular do produto foi feita pela Comissão de Defesa do Consumidor, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo . O presidente da comissão, deputado Vandinho Leite, esteve na empresa nesta segunda (25). Em vídeos divulgados é possível ver algumas máquinas utilizadas pela empresa e alguns produtos já embalados.

Interior da empresa suspeita de venda irregular de papel higiênico em Cariacica Crédito: Comissão de Defesa do Consumidor

Em um dos vídeos, o presidente da comissão chama atenção para a diferença na quantidade de papel higiênico: "Aqui era para ter 300 metros, conforme a embalagem, mas já foi constatado que somente 180 metros". Em outra embalagem, segundo ele, seriam vendidos 500 metros de um produto. Na verdade, eram apenas 280 metros de papel. "Isso significa que o consumidor estava sendo enganado, pagando por algo que não estava recebendo", afirmou.

A Comissão de Defesa do Consumidor informou que a polícia começou a ouvir os funcionários da Virgempel. A operação é acompanhada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem). Procurada, a Polícia Civil informou apenas que a operação está em andamento. Outros detalhes não foram divulgados.

Sesa denunciou irregularidades

De acordo com documentos encontrados pela Comissão de Defesa do Consumidor, a Virgempel fornecia papel higiênico para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Acionada pela reportagem, a Sesa contou que realizou a aquisição de papel higiênico e papel toalha por meio de Ata de Registro de Preço, concluída em março deste ano. A Virgempel realizou a entrega de dois lotes dos produtos, em maio e julho, que totalizam R$ 85.414.

"Após a distribuição nas unidades da secretaria, a equipe administrativa começou a identificar que o material estava acabando antes do habitualmente previsto, onde foi realizada a medição manual dos produtos", destacou o órgão.

Diante das irregularidades, a pasta acionou os órgãos competentes, o que acabou culminando no inquérito policial. "A Sesa aguarda o andamento da investigação para ingressar com ressarcimento do prejuízo", pontuou.

O que diz a Virgempel

A reportagem tenta contato com a Virgempel desde a manhã, mas não teve retorno.