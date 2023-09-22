'Inaceitável', diz mãe de adolescente alvo de spray em viatura em Linhares

(acima), divulgado pela reportagem de A Gazeta na manhã desta quinta-feira (21), é possível observar o A mãe de um dos adolescentes apreendidos durante um mandado de busca e apreensão no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã da última quarta-feira (20), alegou excesso de força policial por parte dos agentes da Polícia Civil. Em um vídeo flagrado por câmeras de videomonitoramento, divulgado pela reportagem dena manhã desta quinta-feira (21), é possível observar o momento em que um policial civil joga spray contra dois adolescentes , de 13 e 15 anos, que já estavam detidos dentro de uma viatura. Nas imagens, é possível notar que, após o ato, o agente tranca o veículo.

Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, a mãe do adolescente de 13 anos alegou que a abordagem não passou de um mal-entendido, que começou após uma câmera ser encontrada próximo à casa da família no dia 16 de julho.

"Meu esposo encontrou [a câmera], no mesmo dia ele fez um boletim de ocorrência e depois descobrimos que a dona da câmera era uma vizinha nossa. Essa vizinha também fez um boletim de ocorrência, alegando que alguém teria roubado a câmera. Depois esclarecemos tudo e entregamos a câmera a ela, o marido dela até foi na delegacia para informar que a câmera tinha sido devolvida. Só que ontem, vários policiais vieram aqui atrás da tal câmera", explicou a mãe do adolescente, que não será identificada para não expor o menor.

Em boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Pedro Canário no dia 16 de julho, ao qual a reportagem teve acesso, consta que, ao sair da residência, o homem (esposo da mulher entrevistada pela TV Gazeta) teria avistado a câmera ao sair da residência, próximo ao carro da família.

Câmera teria sido encontrada próximo à casa da família em Linhares Crédito: Acervo pessoal

De acordo com a mulher, na manhã da última quarta-feira (20), dia em que a abordagem aconteceu, um amigo do filho, um adolescente de 15 anos, foi até a casa da família para buscar uma bicicleta que estava emprestada para o seu filho. No entanto, assim que o jovem entrou na residência, o portão foi arrombado pelos policiais.

"Quando eu abri [o portão] para ele entrar, até perguntei: 'Você já tomou café?', mas não deu nem tempo... Eles [os policiais] chegaram e já veio o barulho de explosão", contou a mãe do adolescente de 13 anos.

Segundo a mãe, o filho de 13 anos foi apreendido porque teria xingado os policiais durante a abordagem. Já o outro adolescente, de 15 anos, não teria feito nada, contudo, também foi levado para a delegacia.

"Ele vai respondem um processo no fórum futuramente por desacato, já que fez o xingamento. O outro não vai responder processo nenhum, na verdade, não sei nem por que ele foi levado", comentou a mulher.

À TV Gazeta, a mãe do jovem contou que não concorda com a atitude do filho em ter xingado os agentes, contudo, ela julga a ação de jogar spray nos adolescentes desnecessária.

"Trancar um menino de 13 anos que nunca teve passagem pela polícia, nunca entrou numa viatura, nunca foi apreendido por nada? Antes de jogar [o spray], eles falaram para os dois [adolescentes]: 'Vocês ainda vão ganhar muito isso aqui!'. Para mim, é inaceitável"" X. - Mãe do adolescente de 13 anos

Segundo a mulher, os dois adolescentes já foram liberados e estão em casa.

O que diz a Polícia Civil

Em nota à reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que agentes da corporação se dirigiram ao bairro Linhares V, na última quarta-feira (20), para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário.

"No local, a dona da casa, o filho dela, de 13 anos, e outro adolescente, de 15 anos, se alteraram, gritando com os policiais. Em dado momento, o menor de 13 anos xingou uma das policiais, sendo imediatamente detido por desacato e levado para a viatura. O outro adolescente se negou a informar seu nome, sendo, também, conduzido à Delegacia para sua devida qualificação. Já dentro da viatura, este segundo adolescente dirigiu-se a outro policial em tom de ameaça", comunicou.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente de 13 anos assinou Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de desacato e reintegrado à família. O outro jovem, de 15 anos, foi ouvido e liberado.

Ainda conforme a corporação, a conduta do policial que utilizou o spray está sendo apurada pela Corregedoria da Polícia Civil.