Dois motoboys são alvo de criminosos e têm motos roubadas em Cachoeiro

Dois motoboys de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foram alvo de bandidos na noite da última quarta-feira (20) e tiveram suas motos roubadas. Um dos casos aconteceu no bairro Baiminas, e o outro crime registrado pela Polícia Militar foi no Abelardo Machado. Os veículos de trabalho e os suspeitos dos roubos não foram localizados.

Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois crimes. No bairro Baiminas, por volta de 20h50, é possível ver quando o motoboy chega para entregar um açaí a um cliente e, ao descer da moto, é rendido por uma dupla – um dos suspeitos está armado. Os criminosos levam a moto e até a mochila de entrega do trabalhador.

"Sou motoboy há cinco anos e é a segunda vez que sou assaltado. Essa minha mesma moto foi levada há cerca de um ano e meio, mas consegui recuperar depois. Um prejuízo de cerca de R$ 11 mil" X. - Motoboy de 25 anos

Em outro ponto de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Abelardo Machado, por volta de 22h20, outro motoboy é vítima de roubo. Desta vez, o trabalhador havia acabado o trabalho e já estava na frente da casa dele.

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que um dos suspeitos desdeu da moto e apontou a arma na cabeça da vítima e levou a motocicleta. Segundo a PM, as informações foram repassadas via rádio para as equipes, mas o veículo não foi localizado.

Sobre os crimes, a Polícia Civil disse que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial.