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É falsa mensagem sobre fuga em massa em presídio de São Mateus

Segundo a Sejus, não houve registro de fuga na Penitenciária Regional de São Mateus e tudo corre dentro da normalidade no presídio nesta sexta-feira (10)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 mar 2023 às 13:21

Publicado em 10 de Março de 2023 às 13:21

Vista aérea de São Mateus
Vista aérea de São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus
No fim da manhã desta sexta-feira (10) começou a circular, por grupos de aplicativo de conversa, mensagens com a informação de que entre 60 e 70 detentos teriam fugido da Penitenciária Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) negou a informação e explicou que não houve registro de fuga no município.
Em pelo menos dois áudios compartilhados foi dito que havia ocorrido uma fuga em massa no presídio e que dois internos teriam sido vistos e depois se escondido em uma área de mata. Nos grupos e que a mensagem foi compartilhada, pessoas questionaram se a notícia era verdadeira, e algumas responderam que seria falsa a informação.
A Sejus esclareceu que "não houve registro de fuga na Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM). Tudo segue dentro da normalidade, sem registro de intercorrências", disse, em nota.

Operação em São Mateus

Os áudios viralizaram nesta sexta-feira (10), dia em que a Polícia Civil realiza a Operação Náufrago, para cumprir oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão na região histórica do bairro Porto, em São Mateus, com objetivo de coibir os crimes de tráfico de drogas e homicídios na região.
De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Coronel Alexandre Ramalho, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município e quatro indivíduos acabaram presos durante a ação policial. Houve também a apreensão de 1,5 kg de cocaína, pinos da mesma droga e uma quantidade de maconha.

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