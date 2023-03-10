Homem morre atropelado por carreta na BR 101 em Jaguaré

Um idoso de 66 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na altura do km 94,4 da BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ailton Ribeiro Gonçalves sofreu lesões graves e morreu enquanto recebia atendimento médico dentro da ambulância.
O condutor da carreta permaneceu no local para fazer o teste do bafômetro, mas não foi informado o resultado do exame até a publicação desta matéria. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares nesta sexta-feira (10).
A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência para a Polícia Civil.