Incêndio atinge torre da Vivo e sinal pode ser afetado em Cachoeiro

Um incêndio atingiu uma torre de telefonia na noite desta quinta-feira (9) no ponto conhecido como Morro das Andorinhas, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Segundo a Vivo, responsável pela estrutura, o ocorrido pode afetar a telefonia móvel da região.
O fogo tomou conta da torre de transmissão e assustou os moradores. De acordo com o Corpo de Bombeiros uma equipe foi acionada para incêndio no local, mas as chamas já haviam se extinguido. A corporação conta ainda que realizou apenas isolamento na área até chegada do técnico da concessionária de energia ao local.
Torre de telefonia pega fogo em Cachoeiro
Procurada pela reportagem, a Vivo disse que alguns clientes da região de Cachoeiro de Itapemirim podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de telefonia móvel devido ao incêndio na torre de transmissão que atende a região. A empresa disse que equipes atuam para regularizar o serviço no menor prazo possível.
Serviços normalizados
No início da noite desta quarta-feira (15), a Vivo informou que os serviços em Cachoeiro de Itapemirim já estão normalizados. "A empresa orienta os seus clientes que entrem em contato para falar sobre irregularidades na rede pelo número *8486, ou através do site www.vivo.com.br, além dos canais oficiais nas redes sociais", comunicou.