Dupla suspeita de roubar gado para vender carne é presa em Castelo

Titular da delegacia de Castelo, Marcelo Meurer Ramos, informou que a dupla já era investigada por envolvimento em crimes de abigeato (furto e abate de gado) praticados principalmente na zona rural do município. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. "Estamos trabalhando para identificar e prender outros envolvidos neste tipo de crime na cidade”, informou o delegado.