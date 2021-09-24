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Carne clandestina

Dupla suspeita de roubar gado para vender carne é presa em Castelo

Com os suspeitos foram apreendidos aproximadamente 50 quilos de carne bovina, além de armas; crimes como esse têm sido comuns no interior do Estado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 set 2021 às 20:03

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 20:03

Armas foram apreendidas na operação da Polícia Civil
Armas também foram apreendidas na operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação/ PCES
Dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira (24) suspeitos de furtar e abater gado na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Quatro espingardas, um revólver, uma garrucha e 50 quilos de carne de boi foram apreendidos com eles.
Titular da delegacia de Castelo, Marcelo Meurer Ramos, informou que a dupla já era investigada por envolvimento em crimes de abigeato (furto e abate de gado) praticados principalmente na zona rural do município. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. "Estamos trabalhando para identificar e prender outros envolvidos neste tipo de crime na cidade”, informou o delegado.

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