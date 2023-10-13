Dupla rouba carro, foge da polícia, mas bate e destrói muro em Cariacica

O roubo de um carro terminou em perseguição, muro de uma residência quebrado e um homem preso em Cariacica . O veículo pertencia a um motorista de aplicativo, que recebeu uma chamada para uma corrida em um supermercado no bairro Nova Campo Grande.

Ao chegar ao local, dois homens anunciaram o assalto. O motorista foi levado pelos criminosos e deixado na Rodovia José Sette, também em Cariacica. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu avistar o automóvel, dando início à perseguição.

Muro de casa destruído em Porto de Cariacica, após batida de carro Crédito: Reprodução de vídeo

Segundo a PM, a dupla seguiu por vários quilômetros até perder o controle do carro ao bater em um meio-fio, parando apenas quando bateu no muro de uma casa, no bairro Porto de Cariacica. O veículo ficou destruído e precisou ser guinchado.

Na abordagem da polícia, um dos homens conseguiu fugir e o outro foi preso. O criminoso detido foi Tiago Vinicius Marques da Silva, de 19 anos. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão por infrações quando ele ainda era menor de idade.

Carro roubado de motorista de aplicativo ficou destruído após acidente Crédito: Reprodução de vídeo