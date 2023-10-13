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Perseguição e acidente

Dupla rouba carro, foge da polícia, mas bate e destrói muro em Cariacica

Veículo era de um motorista de aplicativo, que contou à polícia que foi chamado para uma corrida e, ao chegar ao local, dois homens anunciaram o assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2023 às 14:44

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 14:44

O roubo de um carro terminou em perseguição, muro de uma residência quebrado e um homem preso em Cariacica. O veículo pertencia a um motorista de aplicativo, que recebeu uma chamada para uma corrida em um supermercado no bairro Nova Campo Grande.
Ao chegar ao local, dois homens anunciaram o assalto. O motorista foi levado pelos criminosos e deixado na Rodovia José Sette, também em Cariacica. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu avistar o automóvel, dando início à perseguição.
Muro de casa destruído em Porto de Cariacica, após batida de carro
Muro de casa destruído em Porto de Cariacica, após batida de carro Crédito: Reprodução de vídeo
Segundo a PM, a dupla seguiu por vários quilômetros até perder o controle do carro ao bater em um meio-fio, parando apenas quando bateu no muro de uma casa, no bairro Porto de Cariacica. O veículo ficou destruído e precisou ser guinchado.
Na abordagem da polícia, um dos homens conseguiu fugir e o outro foi preso. O criminoso detido foi Tiago Vinicius Marques da Silva, de 19 anos. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão por infrações quando ele ainda era menor de idade.
Carro roubado de motorista de aplicativo ficou destruído após acidente
Carro roubado de motorista de aplicativo ficou destruído após acidente Crédito: Reprodução de vídeo
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 19 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por roubo qualificado, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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