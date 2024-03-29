Dupla em moto faz arrastão em ponto de ônibus de Viana e rouba celulares

Dupla foi detida em abordagem na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

Um jovem de 20 anos e um adolescente de 16 anos foram detidos na noite desta quinta-feira (28), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica , suspeitos de terem praticado um arrastão em um ponto de ônibus em Vila Bethânia, no município vizinho de Viana . Com a dupla, a Polícia Militar encontrou quatro aparelhos de celular que teriam sido roubados durante a ação criminosa.

Conforme consta no boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento quando, ao passarem pela rodovia, nas imediações do bairro Santa Bárbara, observaram os suspeitos em uma moto, em atitude que chamou a atenção, porque pareciam nervosos com a aproximação da PM.

"Ao desembarcarem do veículo, os suspeitos permaneceram todo o tempo apreensivos e nervosos. Quando os policiais realizaram a busca pessoal no condutor, foi encontrado um celular no bolso do indivíduo, que disse ser de sua propriedade. Com o garupa, foi encontrado um celular desligado e enrolado no papel alumínio, um segundo na cintura e um terceiro aparelho estava na mão do suspeito", diz um trecho da nota da PM.

Ainda segundo a Polícia Militar, uma bucha de maconha foi encontrada no bolso do suspeito, que afirmou ser de uso próprio.

Quando foram abordados, havia um celular com o rapaz que pilotava a moto, e os outros três estavam com o adolescente. Eles afirmaram que os aparelhos eram deles, mas na ocorrência consta que, em um celular do modelo iPhone 14, aparecia a mensagem "este telefone foi roubado". Em seguida, uma ligação foi feita para aquele número e o policial atendeu, identificando uma das vítimas do roubo.

"Durante a abordagem, um dos telefones foi ligado pelos policiais e uma mulher fez contato no aparelho. O militar atendeu e ela informou que o celular havia sido roubado. Esta vítima esteve no local da abordagem após rastrear a localização do aparelho e reconheceu os dois indivíduos como sendo os autores do roubo a mão armada no mesmo dia em Vila Bethânia, Viana", descreve a PM.

Em entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, uma das vítimas e moradores de Vila Bethânia informaram que se tratava de um arrastão, praticado no ponto de ônibus e ruas próximas.