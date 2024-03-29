Sooretama: homem morre e mulher fica ferida em acidente na BR 101

Chevrolet ocupado pelo casal vítima de acidente em Sooretama Crédito: Cristian Miranda

A reportagem de A Gazeta apurou que a vítima foi identificada como Josevaldo de Jesus, de 48 anos. Ele recebeu socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento na ambulância, antes de dar entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A mulher dele, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para um hospital de Linhares. A PRF informou que ela sofreu lesões, mas estava orientada e consciente, sem risco de morte.

Os outros veículos envolvidos foram um Fiat Grand Siena e um Volkswagen Spacefox. De acordo com a corporação, o Siena seguia no sentido Norte e tentou uma ultrapassagem em local proibido, de faixa contínua, quando bateu de frente no Corsa Classic, que vinha no sentido oposto. Na sequência, o Spacefox, que vinha atrás do Corsa Classic, bateu na traseira do Siena. Não houve mais pessoas feridas.

A pista foi totalmente liberada para a passagem de veículos por volta das 8h45, segundo a PRF. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito seguia no sistema "pare e siga".