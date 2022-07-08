Dupla é presa com submetralhadora depois de atirar contra policiais no ES

Dupla foi presa com submetralhadora e pistola em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES

Dois homens, de 24 e 26 anos, foram presos depois de atirarem contra policiais no bairro Barramares, em Vila Velha , na madrugada desta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar , uma submetralhadora de fabricação semi-industrial com um carregador e uma pistola calibre .45 com sete munições foram apreendidas.

A polícia explicou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) informou que disparos tinham sido feitos na região. Militares foram ao local e viram os dois suspeitos correndo em direção a uma região de mata. Quando os policiais desceram da viatura, a dupla atirou e os militares revidaram.

Os policiais pediram reforços, que montaram um cerco e conseguiram prender os suspeitos, que estavam tentando se esconder às margens de um valão. Nenhum material ilícito foi encontrado, mas a dupla confessou que havia atirado nos militares e que teriam jogado as armas no meio da mata durante a fuga, sem saber dizer exatamente onde.