Dupla é detida suspeita de fabricar armas dentro de casa em Linhares

Material apreendido durante ação policial em casa do bairro Araçá, em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dois jovens, de 21 e 26 anos, foram presos suspeitos de fabricação de armas caseiras no bairro Araçá, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar , uma denúncia anônima informou que uma casa era utilizada pelo grupo e, então, equipes foram até o local. A dupla tentou fugir, mas foi alcançada. Dentro do imóvel foram encontradas duas submetralhadoras, munições e materiais para a produção bélica.

Conforme a PM, um dos suspeitos, de 21 anos, identificado como Nathan Alves Pereira, foi visto saindo da residência denunciada com uma caixa de bebidas na mão junto da esposa. Ao ser abordado pelos militares, ele jogou a caixa em direção a um policial, que se feriu com as garrafas quebradas e com os estilhaços do vidro. Um outro agente conseguiu deter o jovem em uma rua próxima.

Ao mesmo tempo, havia sido montado um cerco policial na casa. O outro suspeito, de 26 anos, identificado como Bernaldino Silva dos Santos Neto, aproveitou que o primeiro havia deixado o portão aberto e tentou sair por ele, mas foi impedido pelos militares.

Conforme o boletim de ocorrência, ele, que é morador do município vizinho de Jaguaré , já havia sido abordado no local em 20 de fevereiro deste ano, mas no dia nada de ilícito foi encontrado e o homem acabou sendo liberado. O jovem disse, na ocasião, que estava visitando um amigo — o primeiro suspeito detido, que estava com a caixa de bebidas — mas o setor de inteligência da PM identificou que ele tinha envolvimento na produção de armas e estava em uma ocorrência de apreensão de máquinas de fabricação de armas em Jaguaré.

Na quarta-feira, os militares entraram na residência denunciada e encontraram uma submetralhadora em cima de uma mesa. No local havia diversos materiais de serralheria, como máquina de solda, parafusadeira e diversas peças de submetralhadora.

Material apreendido:

Duas submetralhadoras calibre 9mm

38 munições calibre 9mm intactas

Três munições calibre 9mm picotadas

Quatro carregadores alongados (capacidade de 30 munições)

Um projétil

Duas cápsulas 9mm

Quatro bandoleiras

Dois celulares

Uma luneta para arma de fogo

Uma mira laser para arma de fogo

24 peças de alavanca do ferrolho

Uma coronha

Três suportes para coronha de submetralhadora

Três massas de mira

Três alças de mira

Um cano de submetralhadora

Duas máquinas de solda

Uma furadeira de balcão

Ferramentas diversas para fabricação de armamentos

Armas para organização criminosa

Conforme a denúncia recebida pela PM, as armas seriam destinadas a uma organização criminosa de Jaguaré. Os dois suspeitos foram algemados e conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares. De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa que estava com o primeiro homem detido seria a proprietária da casa. Ela foi levada como testemunha.

Foi feito também um teste que constatou que as armas apreendidas estavam funcionando em plenas condições.

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