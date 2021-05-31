Dupla rende motorista de aplicativo, leva carro e comete assaltos na Grande Vitória

O motorista de aplicativo Izequias da Silva teve o carro levado após ser assaltado por falsos passageiros Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois criminosos assaltaram um motorista de aplicativo e usaram o veículo para cometer assaltos na Grande Vitória . A ação ocorrida na tarde deste domingo (30), entretanto, acabou interrompida após o carro ser perseguido por policiais em uma viatura. O trabalhador foi chamado para uma corrida e os dois falsos passageiros embarcaram na pista lateral da BR 262, com a intenção de seguirem até Cariacica-Sede. No meio do caminho, eles alteraram o trajeto e anunciaram o assalto.

Segundo o motorista, na chamada feita pelo aplicativo, na identificação do passageiro aparecia o nome de uma mulher, identificada por Gabriela. No local, contudo, estavam dois homens e não a passageira. Ao entrarem no veículo, os homens contaram que a mulher em questão seria parente de um deles.

"Eles me contaram esta história, terminei confiando neles e chegando quase em Cariacica-Sede eles anunciaram o assalto na altura de Porto de Cariacica", disse o motorista Izequias da Silva.

O condutor contou que pelo menos um dos assaltantes estava armado e sofreu pressão psicológica após o assalto ter sido anunciado pela dupla.

ASSALTOS E PERSEGUIÇÃO

Após renderem o motorista e de posse do veículo roubado, os homens começaram a praticar outros roubos. Foram pelo menos dois assaltos na sequência da primeira ação em Cariacica. Uma das vítimas foi o autônomo Fabrício Miranda, que teve problemas com a moto no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Na garupa estava o irmão dele. Quando tentavam consertar a moto, ambos foram abordados e rendidos pelos assaltantes e ainda outro comparsa.

Após assaltarem o motorista de app, a dupla tentou roubar esta moto, mas não conseguiram Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A moto teve um problema mecânico e eu e meu irmão a encostamos para ver o que era. Nesse tempo encostou um carro ao lado, abriram uma das portas e já apontando a pistola. Como a vida é mais importante que qualquer bem material, me afastei e chamei meu irmão. Avisamos a eles que a moto não estava pegando. Quando eles perceberam que ela não funcionava, eles entraram no carro e se evadiram", disse o motociclista.

Fabrício contou que minutos após o assalto, uma viatura surgiu na Reta do Vale já rastreando o carro que havia sido roubado em Cariacica. Um cerco pela região foi feito pela Polícia Militar e contou até com o apoio de um helicópetero do Notaer.

A perseguição foi iniciada e o veículo foi localizado no bairro Tabajara, em Cariacica. Duas pessoas foram levadas para o DJP da cidade e outra conseguiu fugir. O carro foi recuperado e devolvido a Izequias. Com os suspeitos, foram apreendidos dois carregadores, uma pistola, uma arma falsa, munição, um cordão e ainda cinco celulares.