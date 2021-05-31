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Mais um caso

Dupla rende motorista de aplicativo, leva carro e comete assaltos na Grande Vitória

Na tarde deste domingo (30), criminosos pediram uma corrida pelo aplicativo usando um nome falso. Após embarcarem na BR 262, eles anunciaram o assalto na altura do bairro Porto de Cariacica. Eles foram presos depois de uma perseguição policial no bairro Vale Encantado, em Vila Velha

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 11:27

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 mai 2021 às 11:27
Polícia
O motorista de aplicativo Izequias da Silva teve o carro levado após ser assaltado por falsos passageiros Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois criminosos assaltaram um motorista de aplicativo e usaram o veículo para cometer assaltos na Grande Vitória. A ação ocorrida na tarde deste domingo (30), entretanto, acabou interrompida após o carro ser perseguido por policiais em uma viatura. O trabalhador foi chamado para uma corrida e os dois falsos passageiros embarcaram na pista lateral da BR 262, com a intenção de seguirem até Cariacica-Sede. No meio do caminho, eles alteraram o trajeto e anunciaram o assalto.

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Segundo o motorista, na chamada feita pelo aplicativo, na identificação do passageiro aparecia o nome de uma mulher, identificada por Gabriela. No local, contudo, estavam dois homens e não a passageira. Ao entrarem no veículo, os homens contaram que a mulher em questão seria parente de um deles.
"Eles me contaram esta história, terminei confiando neles e chegando quase em Cariacica-Sede eles anunciaram o assalto na altura de Porto de Cariacica", disse o motorista Izequias da Silva.
O condutor contou que pelo menos um dos assaltantes estava armado e sofreu pressão psicológica após o assalto ter sido anunciado pela dupla.

ASSALTOS E PERSEGUIÇÃO

Após renderem o motorista e de posse do veículo roubado, os homens começaram a praticar outros roubos. Foram pelo menos dois assaltos na sequência da primeira ação em Cariacica. Uma das vítimas foi o autônomo Fabrício Miranda, que teve problemas com a moto no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Na garupa estava o irmão dele. Quando tentavam consertar a moto, ambos foram abordados e rendidos pelos assaltantes e ainda outro comparsa.
Polícia
Após assaltarem o motorista de app, a dupla tentou roubar esta moto, mas não conseguiram Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"A moto teve um problema mecânico e eu e meu irmão a encostamos para ver o que era. Nesse tempo encostou um carro ao lado, abriram uma das portas e já apontando a pistola. Como a vida é mais importante que qualquer bem material, me afastei e chamei meu irmão. Avisamos a eles que a moto não estava pegando. Quando eles perceberam que ela não funcionava, eles entraram no carro e se evadiram", disse o motociclista.
Fabrício contou que minutos após o assalto, uma viatura surgiu na Reta do Vale já rastreando o carro que havia sido roubado em Cariacica. Um cerco pela região foi feito pela Polícia Militar e contou até com o apoio de um helicópetero do Notaer.
A perseguição foi iniciada e o veículo foi localizado no bairro Tabajara, em Cariacica. Duas pessoas foram levadas para o DJP da cidade e outra conseguiu fugir. O carro foi recuperado e devolvido a Izequias. Com os suspeitos, foram apreendidos dois carregadores, uma pistola, uma arma falsa, munição, um cordão e ainda cinco celulares.
Com informações de Jorge Félix, da TV Gazeta

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