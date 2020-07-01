Duas pessoas são mortas a tiros no bairro Boa Vista, em Vila Velha

Assassinato no bairro Boa Vista 1, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (30) Crédito: Internauta

Um tiroteio assustou moradores do bairro Boa Vista I, em Vila Velha , por volta das 21 horas desta terça-feira (30). A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde dois ocupantes de um carro foram baleados. Uma mulher morreu na hora e o outro ocupante foi socorrido e levado ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Thays Mendes Valério, de 23 anos, e Kristian Felliphe Sart Lourenço, de 27 anos.

De acordo com o registro do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), testemunhas informaram que suspeitos que estavam dentro de um Renault Fluence passaram atirando, atingindo os ocupantes de um Toyota Corolla branco.

O Ciodes informou ainda que a mulher morreu na hora, enquanto o segundo ocupante do veículo foi socorrido e levado ao Hospital Santa Mônica, mas faleceu no local.

Quatro pessoas estavam dentro do veículo alvejado pelos criminosos. Um homem e uma mulher conseguiram fugir. As informações iniciais dão conta de que o alvo dos criminosos era o homem que fugiu. A polícia recolheu pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 no local do crime.

Durante o tiroteio, alguns estabelecimento comerciais tiveram as portas atingidas por disparos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber quem era o alvo dos criminosos, qual foi a motivação do crime e mais informações sobre o caso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido uma das vítimas ser do sexo feminino.

"Nenhum suspeito foi preso até o momento e nenhuma linha de investigação é descartada. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O DD 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", finalizou a nota.

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