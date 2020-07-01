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Duplo homicídio

Duas pessoas são mortas a tiros no bairro Boa Vista, em Vila Velha

Segundo testemunhas, suspeitos que estavam dentro de um Renault Fluence passaram atirando, atingindo os ocupantes de um Toyota Corolla branco

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 22:08
Assassinato no bairro Boa Vista 1, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (30)
Assassinato no bairro Boa Vista 1, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (30) Crédito: Internauta
Um tiroteio assustou moradores do bairro Boa Vista I, em Vila Velha, por volta das 21 horas desta terça-feira (30). A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde dois ocupantes de um carro foram baleados. Uma mulher morreu na hora e o outro ocupante foi socorrido e levado ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Thays Mendes Valério, de 23 anos, e Kristian Felliphe Sart Lourenço, de 27 anos.

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De acordo com o registro do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), testemunhas informaram que suspeitos que estavam dentro de um Renault Fluence passaram atirando, atingindo os ocupantes de um Toyota Corolla branco. 
O Ciodes informou ainda que a mulher morreu na hora, enquanto o segundo ocupante do veículo foi socorrido e levado ao Hospital Santa Mônica, mas faleceu no local.
Quatro pessoas estavam dentro do veículo alvejado pelos criminosos. Um homem e uma mulher conseguiram fugir. As informações iniciais dão conta de que o alvo dos criminosos era o homem que fugiu.  A polícia recolheu pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 no local do crime.
Durante o tiroteio, alguns estabelecimento comerciais tiveram as portas atingidas por disparos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber quem era o alvo dos criminosos, qual foi a motivação do crime e mais informações sobre o caso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido uma das vítimas ser do sexo feminino.
"Nenhum suspeito foi preso até o momento e nenhuma linha de investigação é descartada. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O DD 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", finalizou a nota.

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