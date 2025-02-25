Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante passeio

Duas pessoas são feridas a golpes de faca na areia da praia em Vitória

José Augusto Lobato, 40 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por tentativa de homicídio

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 14:43

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 fev 2025 às 14:43
Duas pessoas foram esfaqueadas enquanto passeavam na areia da Praia de Camburi, na altura de Jardim da Penha, em Vitória, na noite de segunda-feira (24). As vítimas — um homem e uma mulher — contaram a policiais militares que o agressor os atacou sem motivo aparente.
O suspeito foi encontrado após buscas na região e, inicialmente, mentiu sobre o próprio nome. Ainda segundo a Polícia Militar, ele negou ter atacado o casal na praia. José Augusto Lobato, 40 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por tentativa de homicídio e por atribuir falsa identidade e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. 
As vítimas — uma ferida na região lombar e outra na no abdômen — receberam atendimento médico do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhadas para hospitais. 

Veja Também

Sogro beija neto na boca e mata genro esfaqueado

Polícia desvenda ataques a tiros em Colatina

'Gangue da Hilux' tem mais três integrantes presos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi crime Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados