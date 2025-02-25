Duas pessoas são feridas a golpes de faca na areia da praia em Vitória

Duas pessoas foram esfaqueadas enquanto passeavam na areia da Praia de Camburi, na altura de Jardim da Penha, em Vitória, na noite de segunda-feira (24). As vítimas — um homem e uma mulher — contaram a policiais militares que o agressor os atacou sem motivo aparente.

O suspeito foi encontrado após buscas na região e, inicialmente, mentiu sobre o próprio nome. Ainda segundo a Polícia Militar, ele negou ter atacado o casal na praia. José Augusto Lobato, 40 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por tentativa de homicídio e por atribuir falsa identidade e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.