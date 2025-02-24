Sogro beija neto na boca e mata genro esfaqueado após briga em Brejetuba

Um homem de 44 anos matou a facadas o genro de 28 anos e feriu outro homem após ser repreendido por dar um beijo na boca do neto de nove meses. O caso aconteceu em Córrego do Café, zona rural de Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (23).

Segundo a Polícia Militar, quando a corporação chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já havia confirmado a morte do homem de 28 anos, vítima de uma facada no peito. A identidade da vítima não foi informada.

A esposa da vítima contou aos policiais que seu pai chegou em casa alcoolizado, foi em direção ao neto e deu um beijou na boca do bebê. Segundo a mulher, o marido dela não gostou e pediu que o sogro não fizesse isso, pois a criança estava doente.

Conforme relatos feitos aos militares, o avô ficou alterado e deu um tapa no rosto do neto. O pai da criança então teria avançado em direção ao sogro para afastá-lo do bebê e neste momento, o sogro pegou uma faca. Outro homem que estava no local se aproximou para apaziguar a situação, e acabou foi ferido no braço com a faca.

O pai da criança teria avançado contra o sogro para contê-lo, mas foi atingido por um golpe de faca na região do peito e morreu no local. O suspeito fugiu, mas acabou localizado e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo de 44 anos foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e por estupro de vulnerável, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).