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Sogro beija neto na boca e mata genro esfaqueado após briga em Brejetuba

Caso aconteceu em Córrego do Café, zona rural de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (23)

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 11:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 fev 2025 às 11:46
Um homem de 44 anos matou a facadas o genro de 28 anos e feriu outro homem após ser repreendido por dar um beijo na boca do neto de nove meses. O caso aconteceu em Córrego do Café, zona rural de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (23).
Segundo a Polícia Militar, quando a corporação chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já havia confirmado a morte do homem de 28 anos, vítima de uma facada no peito. A identidade da vítima não foi informada.
A esposa da vítima contou aos policiais que seu pai chegou em casa alcoolizado, foi em direção ao neto e deu um beijou na boca do bebê. Segundo a mulher, o marido dela não gostou e pediu que o sogro não fizesse isso, pois a criança estava doente.
Conforme relatos feitos aos militares, o avô ficou alterado e deu um tapa no rosto do neto. O pai da criança então teria avançado em direção ao sogro para afastá-lo do bebê e neste momento, o sogro pegou uma faca. Outro homem que estava no local se aproximou para apaziguar a situação, e acabou foi ferido no braço com a faca.
O pai da criança teria avançado contra o sogro para contê-lo, mas foi atingido por um golpe de faca na região do peito e morreu no local. O suspeito fugiu, mas acabou localizado e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
Segundo a Polícia Civil, o indivíduo de 44 anos foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e por estupro de vulnerável, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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