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Sul do Estado

Dono de corretora de café comprava sacas roubadas no ES, diz polícia

De acordo com a PC, 56 sacas foram furtadas e o prejuízo total é de, aproximadamente, R$ 46 mil; três suspeitos do crime já foram identificados
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 set 2022 às 21:12

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 21:12

Dono de corretora de café comprava sacas roubadas em Muniz Freire, diz polícia
A Polícia Civil conseguiu recuperar nove sacas de café Crédito: Divulgação \ PC
A Polícia Civil realizou, entre terça-feira (13) e quinta-feira (15), uma operação para identificar criminosos que furtaram 56 sacas de café, nas localidades de Boa Esperança, Amorim e Bugari, na zona rural de Muniz Freire, no Sul do Estado. Segundo a corporação,  três indivíduos foram identificados e o receptador do produto era proprietário de uma corretora de café em Iúna.
Segundo a PC, os criminosos são de Muniz Freire e alugaram um carro em Guaçuí para praticarem os furtos. “Os autores fizeram vários deslocamentos entre Muniz Freire e Iúna, o que possibilitou localizar o veículo guardado em um galpão na cidade de Iúna, bem como identificar o receptador do produto", informou.
Dono de corretora de café comprava sacas roubadas em Muniz Freire, diz polícia
Operação foi conjunta entre a Delegacia de Polícia de Muniz Freire e a Delegacia de Polícia de Guaçuí Crédito: Divulgação | PC
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos não foram presos por não estarem em situação de flagrante delito no momento da identificação. “Eles responderão por diversos crimes de furto qualificado, cujas penas poderão atingir 24 anos de reclusão para cada um", comunicou.
O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido e levado para o pátio do Departamento Nacional de Trânsito (Detran), em Ibatiba. “As investigações serão concluídas nos próximos dias para que o inquérito seja remetido ao Judiciário para a responsabilização penal dos criminosos, que poderão ser presos preventiva ou temporariamente."

PRODUTOS RECUPERADOS

Também segundo a corporação, foram recuperadas nove sacas de café no interior do galpão da corretora de café, em Iúna. Já as demais sacas teriam sido vendidas para uma cooperativa da região. Segundo a corporação, o prejuízo total gerado pelos crimes é de, aproximadamente, R$ 46 mil.
Após o receptador ser identificado pelas autoridades, ele ressarciu a quantia de R$ 17 mil para as vítimas, “com o objetivo de diminuir o prejuízo patrimonial delas, sem interferência no fato de responder pelo crime de receptação qualificada, cuja pena pode chegar a oito anos de reclusão”.

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