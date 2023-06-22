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Caso de polícia

Dono de bar e cliente são baleados em briga por ficha de sinuca na Serra

Confusão começou quando o comerciante informou aos clientes que jogavam sinuca que não poderia mais vender as fichas do jogo, pois queria baixar as portas e limpar o local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 15:18

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 15:18

Tiros disparados em direção ao interior do estabelecimento, atravessaram a porta de aço do bar
Tiros disparados em direção ao interior do estabelecimento, atravessaram a porta de aço do bar Crédito: Fernando Estevão
Uma desavença por causa de fichas de sinuca em um bar localizado no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, deixou o dono do estabelecimento e um cliente baleados na madrugada desta quinta-feira (22). Durante a confusão, o dono do bar também chegou a ser agredido com um soco no rosto e com um taco de sinuca na cabeça. 
Tudo começou quando o dono do estabelecimento informou aos indivíduos que jogavam sinuca que não poderia mais vender as fichas do jogo, pois queria baixar as portas e limpar o local. Os clientes, no entanto, não gostaram e começaram a xingar e agredir o comerciante. 
Após agredirem o dono do bar com um soco no rosto e com um taco de sinuca na cabeça, os homens deixaram o estabelecimento com a promessa de que voltariam. 
Momentos depois, quando o comerciante terminava de guardar os objetos e limpar o local, um carro entrou na Rua São Lucas, vindo da Avenida Guarani, e parou em frente ao estabelecimento. Neste momento, dois dos ocupantes começaram a atirar em direção ao interior do bar. 
Os tiros atingiram uma porta de aço e feriram o proprietário do estabelecimento, além de um cliente, de 51 anos, que ainda estava no local. Os agentes da Polícia Militar, ao chegarem no comércio, encontraram o dono do bar ferido no pé direito. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e as vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves. Policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito do crime foi localizado.
O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. 
Com informações do g1 ES e da TV Gazeta.

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