Dono de bar e cliente são baleados em briga por ficha de sinuca na Serra

Tiros disparados em direção ao interior do estabelecimento, atravessaram a porta de aço do bar Crédito: Fernando Estevão

Uma desavença por causa de fichas de sinuca em um bar localizado no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, deixou o dono do estabelecimento e um cliente baleados na madrugada desta quinta-feira (22). Durante a confusão, o dono do bar também chegou a ser agredido com um soco no rosto e com um taco de sinuca na cabeça.

Tudo começou quando o dono do estabelecimento informou aos indivíduos que jogavam sinuca que não poderia mais vender as fichas do jogo, pois queria baixar as portas e limpar o local. Os clientes, no entanto, não gostaram e começaram a xingar e agredir o comerciante.

Após agredirem o dono do bar com um soco no rosto e com um taco de sinuca na cabeça, os homens deixaram o estabelecimento com a promessa de que voltariam.

Momentos depois, quando o comerciante terminava de guardar os objetos e limpar o local, um carro entrou na Rua São Lucas, vindo da Avenida Guarani, e parou em frente ao estabelecimento. Neste momento, dois dos ocupantes começaram a atirar em direção ao interior do bar.

Os tiros atingiram uma porta de aço e feriram o proprietário do estabelecimento, além de um cliente, de 51 anos, que ainda estava no local. Os agentes da Polícia Militar , ao chegarem no comércio, encontraram o dono do bar ferido no pé direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu 192 ) foi acionado e as vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves. Policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito do crime foi localizado.

O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.