São Marcos II

Polícia investiga morte de bebê após jovem ter parto em casa na Serra

PM encontrou recém-nascida em uma casa no bairro São Marcos II, em cima da cama, na noite de quarta-feira (21), após jovem dar entrada no hospital com rompimento de placenta
Redação de A Gazeta

22 jun 2023 às 11:47

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 11:47

Uma recém-nascida foi encontrada morta em uma casa no bairro São Marcos II, na Serra, na noite de quarta-feira (21). A Polícia Militar chegou ao corpo da criança após uma jovem de 20 anos dar entrada no Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, mesmo município, com a placenta rompida. Ela afirmou que a bebê nasceu morta e, por isso, deixou a criança em cima da cama e saiu da residência para buscar atendimento médico.
Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para irem ao hospital, onde a assistente social informou que havia dado entrada uma paciente com sangramento vaginal e que após exames foi constatado que ele estava com rompimento da placenta e ainda com o cordão umbilical cortado.
Em conversa com a PM, a jovem informou que deu à luz na terça-feira (20) e, após o nascimento da criança, ela mesma cortou o cordão umbilical e que fez o possível para que a bebê chorasse. Ela deixou o corpo da recém-nascida em cima da cama, na própria residência, localizada no bairro São Marcos II. A equipe foi até o imóvel e encontrou o corpo no local descrito pela mãe, envolto em um cobertor. A Polícia Civil foi acionada.
Segundo a PM, a mulher ficará sob escolta até receber alta médica e ser apresentada na delegacia.
Polícia Civil informou que o natimorto, do sexo feminino, foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e as circunstâncias do fato seguem sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

