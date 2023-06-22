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Avaliadas em mais de R$ 3 mil

Mulher é presa por furtar 27 camisas em loja de shopping em Vila Velha

A suspeita, identificada como Angela Conceição de Oliveira, possui entradas e saídas no sistema prisional a partir de agosto de 2010 pelo crime de furto.

Publicado em 

22 jun 2023 às 11:31

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 11:31

Angela Conceição de Oliveira foi presa por furtar 27 camisas de loja de shopping em Vila Velha
Angela Conceição de Oliveira foi presa por furtar 27 camisas de loja de shopping em Vila Velha Crédito: Reprodução
Uma mulher de 46 anos foi presa dentro de um shopping de Vila Velha, na quarta-feira (21), suspeita de furtar 27 camisas e um cordão avaliados em mais de R$ 3 mil de uma loja de departamentos.
De acordo com o boletim da Guarda Municipal, os agentes foram acionados para irem até o shopping no bairro Praia de Itaparica.
Quando chegaram ao local, foram informados que seguranças de uma loja de departamentos tinham detido a suspeita, identificada como Angela Conceição de Oliveira.
O material foi avaliado em R$ 3.244,90. Uma das seguranças da loja aguardava os agentes em uma das docas com a suspeita.
Os funcionários disseram que conseguiram alcançar Angela porque ela usa uma muleta para se locomover e não teve tempo de fugir.
Em nota, o Boulevard Shopping Vila Velha informou a mulher foi detida pela equipe de seguranças após furtar mercadorias na loja Renner.
"Uma funcionária da loja percebeu a ação criminosa e comunicou à segurança do Shopping que, imediatamente, tomou as devidas providências. Usuária de muletas, a acusada foi facilmente localizada", informou o shopping.
Ainda de acordo com o shopping, as imagens do crime estão em poder do lojista. A mulher foi conduzida para a Delegacia Regional do município.

Mulher já foi presa por furtos outras vezes

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Angela possui entradas e saídas no sistema prisional a partir de agosto de 2010 pelo crime de furto.
Na nota enviada pelo shopping consta que a suspeita possui três passagens por furto.
Em janeiro de 2023, Angela deixou a prisão por meio de alvará. Nesta quinta-feira (22), ela deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada por furto mais uma vez e está presa.
Com informações de Fabiana Oliveira, do G1ES

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