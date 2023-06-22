Mulher é presa por furtar 27 camisas em loja de shopping em Vila Velha

Angela Conceição de Oliveira foi presa por furtar 27 camisas de loja de shopping em Vila Velha Crédito: Reprodução

Uma mulher de 46 anos foi presa dentro de um shopping de Vila Velha , na quarta-feira (21), suspeita de furtar 27 camisas e um cordão avaliados em mais de R$ 3 mil de uma loja de departamentos.

De acordo com o boletim da Guarda Municipal, os agentes foram acionados para irem até o shopping no bairro Praia de Itaparica.

Quando chegaram ao local, foram informados que seguranças de uma loja de departamentos tinham detido a suspeita, identificada como Angela Conceição de Oliveira.

O material foi avaliado em R$ 3.244,90. Uma das seguranças da loja aguardava os agentes em uma das docas com a suspeita.

Os funcionários disseram que conseguiram alcançar Angela porque ela usa uma muleta para se locomover e não teve tempo de fugir.

Em nota, o Boulevard Shopping Vila Velha informou a mulher foi detida pela equipe de seguranças após furtar mercadorias na loja Renner

"Uma funcionária da loja percebeu a ação criminosa e comunicou à segurança do Shopping que, imediatamente, tomou as devidas providências. Usuária de muletas, a acusada foi facilmente localizada", informou o shopping.

Ainda de acordo com o shopping, as imagens do crime estão em poder do lojista. A mulher foi conduzida para a Delegacia Regional do município.

Mulher já foi presa por furtos outras vezes

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Angela possui entradas e saídas no sistema prisional a partir de agosto de 2010 pelo crime de furto.

Na nota enviada pelo shopping consta que a suspeita possui três passagens por furto.

Em janeiro de 2023, Angela deixou a prisão por meio de alvará. Nesta quinta-feira (22), ela deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada por furto mais uma vez e está presa.