Megaloja de departamentos vai fechar unidade no Centro de Vitória

Unidade da Renner no Centro de Vitória encerrará atividades em 28 de fevereiro Crédito: Google Street View

A rede de lojas Renner confirmou o encerramento das atividades da unidade no Centro de Vitória, a partir do dia 28 de fevereiro. A motivação do fechamento do estabelecimento, cujo foco é o vestuário, não foi informada.

“Os clientes seguirão sendo atendidos com o mesmo nível de encantamento das outras sete unidades da marca localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória”, informou a empresa, por meio de nota.

Ao ser questionada sobre o número de funcionários empregados na unidade instalada na Avenida Princesa Isabel, no Centro da Capital, a Renner explicou apenas que “buscou preservar os empregos dos colaboradores, remanejando profissionais para as demais lojas da região”.

A empresa não informou, entretanto, se todos os profissionais estão sendo remanejados.

Ao longo dos anos, o Centro tem perdido várias das lojas de departamento que se instalaram na região. Um dos casos mais recentes foi em 2016, quando o primeiro estabelecimento da rede C&A em território capixaba fechou as portas, após 33 anos de atuação.