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Mudança de estratégia

Megaloja de departamentos vai fechar unidade no Centro de Vitória

Sem informar o número des funcionários que estabelecimento tem, empresa explicou  que “buscou preservar os empregos dos colaboradores, remanejando profissionais para as demais lojas da região"
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 fev 2023 às 11:51

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 11:51

Unidade da Renner no Centro de Vitória encerrará atividades em 28 de fevereiro
Unidade da Renner no Centro de Vitória encerrará atividades em 28 de fevereiro Crédito: Google Street View
A rede de lojas Renner confirmou o encerramento das atividades da unidade no Centro de Vitória, a partir do dia 28 de fevereiro. A motivação do fechamento do estabelecimento, cujo foco é o vestuário, não foi informada.
“Os clientes seguirão sendo atendidos com o mesmo nível de encantamento das outras sete unidades da marca localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória”, informou a empresa, por meio de nota.

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Ao ser questionada sobre o número de funcionários empregados na unidade instalada na Avenida Princesa Isabel, no Centro da Capital, a Renner explicou apenas que “buscou preservar os empregos dos colaboradores, remanejando profissionais para as demais lojas da região”.
A empresa não informou, entretanto, se todos os profissionais estão sendo remanejados.
Ao longo dos anos, o Centro tem perdido várias das lojas de departamento que se instalaram na região. Um dos casos mais recentes foi em 2016, quando o primeiro estabelecimento da rede C&A em território capixaba fechou as portas, após 33 anos de atuação.
Continuam ainda na região outros comércios do mesmo perfil, como Marisa e Americanas, apesar de a crise recente que as duas empresas têm passado.

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