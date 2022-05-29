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Dona de restaurante diz ter sido furtada 3 vezes pelo mesmo homem em Guarapari

Primeiro crime no estabelecimento teria ocorrido no final de março e o último na madrugada deste domingo (29), no bairro São Judas Tadeu; empresária fez desabafo

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 19:31

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 mai 2022 às 19:31
Dona de um restaurante, a empresária Soraia Marracini afirmou que o estabelecimento localizado no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari, já foi alvo do mesmo criminoso três vezes, em um intervalo de praticamente dois meses. O primeiro desses furtos aconteceu no final de março deste ano e o mais recente, na madrugada deste domingo (29).
Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela explicou que o bandido quebra o telhado e o forro do teto – que é feito de madeira – e leva o que é possível. “Ele quebra as gavetas do caixa, carrega bebida… Já levou notebook e tablet embora. O prejuízo financeiro é gigante”, reclamou.
"Estou extremamente revoltada com a insegurança e a impunidade. Os bandidos estão soltos e nós, trabalhadores de bem, estamos reféns deles"
Soraia Marracini - Empresária e cozinheira
Para evitar situações desse tipo, ela afirmou que possui alarme, câmeras e conta com o serviço prestado por uma empresa de videomonitoramento. “Nada disso adianta. O rosto dele está estampado em todas as redes sociais e ele continua solto. O que mais eu posso fazer? Para quem eu peço socorro?”, desabafou.
Segundo ela, o suspeito que realizou os furtos no restaurante é conhecido na região. “Ele já roubou o bebedouro de uma igreja. No final dessa rua, já assaltou uma casa. Tem vídeo dele entrando no segundo andar de uma residência que fica na rua paralela. Ele está acostumado com a impunidade e faz o que quer”, afirmou.
Dona do estabelecimento há 11 anos, Soraia admitiu que nem sequer registrou boletim de ocorrência neste domingo (29) – contrariando a orientação das autoridades. “Das primeiras vezes eu fiz, mas infelizmente eu já perdi a esperança. Se a polícia conseguir prender, a nossa Justiça deixa ele solto de novo”, criticou.
“Desde que eu abri o restaurante, eu não tiro férias. Sou provedora da minha família e trabalho todos os dias com amor, mas esse marginal deixa todo um rastro de destruição, toda vez que invade aqui. O maior prejuízo que ele me causou, na verdade, é fazer com que eu viva triste e revoltada”, concluiu.

FAÇA O REGISTRO E DENUNCIE!

Como o furto desta madrugada foi descoberto horas depois, a Polícia Militar não chegou a ser acionada e acrescentou que não fez qualquer detenção no bairro neste domingo (29). A Polícia Civil também confirmou que nenhuma ocorrência com essas características foi entregue na Delegacia Regional de Guarapari.
No entanto, a corporação destacou que é importante que as vítimas registrem os crimes sofridos para que eles sejam investigados. “O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou pela internet. A população também pode fazer denúncias por meio do Disque-Denúncia (181)”, orientou.

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